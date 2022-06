Les offres pleuvent pour Witsel, l’OM se démarque

Dans : OM.

A la recherche d’un milieu défensif après le départ de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille s’intéresse au Belge Axel Witsel. Le joueur en fin de contrat au Borussia Dortmund a déjà reçu plusieurs offres. Mais celle du club phocéen a davantage retenu son attention.

Pablo Longoria prépare un gros coup pendant ce mercato estival. Après le départ de Boubacar Kamara, qui a profité de sa liberté pour s’engager avec Aston Villa, le président de l’Olympique de Marseille a compris la nécessité de recruter un milieu de grande qualité. Le néo-international français était presque indispensable à l’équilibre de son équipe cette saison. D’où l’importance de bien gérer son remplacement avec des cibles du calibre d’Axel Witsel.

Le week-end dernier, Le 10 Sport nous apprenait que le club phocéen s’intéressait au milieu en fin de contrat au Borussia Dortmund. Compte tenu de son statut et de sa situation, le Belge a évidemment d’autres courtisans prêts à l’accueillir. Mais c’est bien le projet présenté par l’Olympique de Marseille qui a ses faveurs. Le journaliste belge Sacha Tavolieri confirme la tendance et y apporte quelques précisions. Tout d’abord, le milieu de 33 ans dispose déjà de cinq offres concrètes. Mais en Major League Soccer, les approches des Los Angeles Galaxy et Los Angeles FC n’emballent pas Axel Witsel, qui souhaite poursuivre sa carrière en Europe.

L'OM en pole, mais pas encore vainqueur

Ce paramètre joue en faveur de l’Olympique de Marseille, annoncé en pole sur ce dossier même si « rien n’est signé », tempère notre confrère. Les discussions ne sont donc pas terminées avec l’ancien milieu du Zénith Saint-Pétersbourg. De plus, un nouveau concurrent peut encore apparaître pour cette belle opportunité sur le marché des transferts. En tout cas, l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli doit être ravi de voir son président négocier pour un joueur aussi confirmé au plus haut niveau.