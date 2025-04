Les joueurs de l'OM regardent OL-Rennes à la Commanderie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Revenus vendredi de Rome, où ils ont passé la semaine, les joueurs de l'OM étaient de nouveau en mise au vert ce samedi soir à la Commanderie avec du football au programme.

Roberto de Zerbi avait autorisé son équipe à passer la soirée de vendredi et la nuit en famille, mais à la veille du match OM-Brest au Vélodrome, l'entraîneur italien a de nouveau décidé de retenir ses joueurs à la Commanderie ce samedi soir. Selon RMC, Adrien Rabiot et ses coéquipiers vont tout de même s'intéresser au football, puisque depuis 21h05, ils regardent le match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais diffusé par DAZN.

Il est vrai que Rennes sera le dernier adversaire de l'Olympique de Marseille cette saison, les Bretons étant au Vélodrome le 17 mai. Après le nul de Monaco au Havre (1-1), l'OM peut faire une très belle opération au classement de Ligue 1 et se rapprocher un peu plus d'un ticket pour la Ligue des champions, même si la concurrence fait rage.