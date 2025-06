Lens grille l'OM pour un crack de Ligue 1

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'une des équipes à suivre cet été sur le marché des transferts. La direction phocéenne voudrait notamment faire certains coups en Ligue 1 malgré la concurrence.

La saison prochaine, l'OM retrouvera les soirées européennes en Ligue des champions. Roberto De Zerbi veut pouvoir bénéficier du meilleur effectif possible afin de jouer sur tous les tableaux. L'Italien souhaite la venue de quelques noms d'expérience mais ne dira aussi pas non au recrutement de pépites en devenir. En Ligue 1, les talents ne manquent pas, notamment du côté du RC Strasbourg. Les Alsaciens sortent d'une belle saison mais n'ont néanmoins pas réussi à se qualifier pour une coupe d'Europe. De quoi donner quelques envies de départ à certains et attirer le regard de l'OM...

Junior Mwanga, un coup à tenter pour l'OM

Selon les informations de Africa Foot, Junior Mwanga est en effet dans les petits papiers des Phocéens pour une arrivée cet été. Le défenseur, en manque de temps de jeu en Alsace, avait fini le dernier exercice au Havre. Il a eu le temps de faire ses preuves et séduire la direction marseillaise. Mais l'Olympique de Marseille n'est pas le seul club français à être intéressé par Junior Mwanga puisque c'est aussi le cas du RC Lens. Les Sang et Or ont d'ores et déjà contacté Strasbourg pour négocier un transfert, qui pourrait être un peu supérieur à 6 millions d'euros. En Premier League, Crystal Palace surveille la situation. Mwanga aura l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière. A 22 ans, le natif de Lyon a besoin de temps de jeu pour progresser. A l'heure actuelle, le RC Lens de Pierre Sage tient la corde pour le recruter. L'ancien de l'OL aime s'occuper des jeunes joueurs et leur donner le temps d'éclore.