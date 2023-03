Le Vélodrome mérite une meilleure équipe, Veretout est cash

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Moins performant à domicile, l’Olympique de Marseille déçoit ses supporters au Vélodrome. Les coéquipiers de Jordan Veretout acceptent les critiques et admettent que leur public, toujours au rendez-vous malgré les frustrations, mérite beaucoup mieux.

Vainqueur à Reims (2-1) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a enchaîné une huitième victoire à l’extérieur en Ligue 1. La statistique est impressionnante et correspond au parcours d’un futur champion de France. Seulement voilà, l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain ne récolte pas autant de points au Vélodrome. La meilleure équipe du championnat hors de ses bases n’est que la sixième à domicile.

L'OM en difficulté au Vélodrome

Avant la venue de Montpellier vendredi, les Marseillais restent sur quatre matchs consécutifs sans victoire dans leur enceinte. De quoi frustrer les supporters qui se demandent encore comment les Marseillais, avec deux buts d’avance et en supériorité numérique, ont pu laisser filer la victoire contre Strasbourg (2-2) le 12 mars dernier. Les coéquipiers de Jordan Veretout ne parviennent pas vraiment à expliquer ce contraste dans leurs résultats.

🎙 « 𝑪’𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒑𝒍𝒖𝒔 𝒃𝒆𝒂𝒖 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆, 𝒗𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒅’𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆 ! »



L’interview complète de @JordanVeretout est à retrouver dans l’épisode 6️⃣ d’#ObjectifMatchs disponible ce soir à 18h00 sur 𝗢𝗠 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲. pic.twitter.com/SNaUcG7J0E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 25, 2023

En tout cas, le milieu de terrain assure que l’Olympique de Marseille fera son maximum pour offrir au public le spectacle qu’il mérite dans le sprint final. « C’est le plus beau public de France, voire d’Europe, a encensé l’international français dans un entretien accordé aux médias officiels du club. On a envie de les voir heureux, et c’est sûr que parfois, tout n’est pas rose sur le terrain. »

« Quand on joue des matchs un peu plus compliqués, on est moins bien et ça nous énerve aussi. On a envie de les voir heureux et de bien jouer à tous les matchs. Après, il y aura des matchs plus difficiles que d’autres mais c’est sûr qu’on a toujours envie d’être au max pour eux », a annoncé Jordan Veretout qui, au-delà de la réaction des supporters, tient à prendre le maximum de points dans la course à la deuxième place.