Le PSG battu en finale, Marseille prévoit une fête agitée

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Par plaisir de voir le rival chuter, mais aussi pour conserver leur statut, les Marseillais deviendront de fervents supporters de l’Inter Milan à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Dans ce contexte, les autorités des Bouches-du-Rhône se préparent au pire.

Didier Deschamps n’a pas du tout apprécié la question ce mercredi. Pour le bien du football français, le sélectionneur des Bleus soutiendra évidemment le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan le 31 mai. Son passé en tant que joueur et entraîneur de l’Olympique de Marseille aurait pu l’inciter à rejoindre le camp italien. Car du côté phocéen, on assume totalement son souhait de voir les Parisiens frustrés à l’Allianz Arena de Munich.

💥👀 Medhi Benatia sur la finale de la Ligue des Champions entre l'Inter le PSG : "À ce jour on est les seuls, et j'aimerais bien que ça continue." pic.twitter.com/vafP8zTjLT — RMC Sport (@RMCsport) May 19, 2025

« Si je dois balancer en étant aujourd'hui à l'OM, il y a quelque chose de spécial chez nous comme vous le savez, c'est qu'à ce jour on est les seuls. Et j'aimerais bien qu'au mois de septembre ça continue comme ça, c'est clair et net », avouait le directeur du football Medhi Benatia sur RMC lundi, en référence au statut de l’Olympique de Marseille, seul club français de l’histoire à avoir remporté la Ligue des Champions. Autant dire qu’une défaite du Paris Saint-Germain dans cette finale serait fêtée comme une énorme victoire dans les rues de Marseille. Et c’est justement ce qui inquiète les autorités locales.

La préfecture a tout anticipé

Dès le succès des hommes de Luis Enrique en demi-finale retour contre les Gunners d’Arsenal (2-1) le 7 mai dernier, la préfecture des Bouches-du-Rhône a imaginé une nuit agitée en cas de sacre de l’Inter Milan. « Les services de police ont détecté un risque de célébration sur la voie publique en fonction du résultat de cette finale, ont indiqué les autorités à L’Equipe. Un dispositif (de sécurité) de voie publique sera prêt à être déployé et adapté à toutes les circonstances. » Des débordements ne sont pas non plus à exclure si les Parisiens deviennent à jamais les seconds.