Le PSG après le PAOK, l'OM doublement handicapé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Interdits de déplacement pour le choc face au PAOK Salonique jeudi en Europa League Conférence, les supporters de l’OM ne seront pas non plus accueillis par le PSG au Parc des Princes dimanche.

Après avoir profité du Vélodrome pour les victoires de l’Olympique de Marseille contre le PAOK Salonique en Europa League Conférence (2-1) puis face à Montpellier en Ligue 1 (2-0), les supporters phocéens vont abandonner leur équipe durant une semaine. Et pour cause, alors que leur déplacement en Grèce a été interdit, les supporters de l’OM vont également être privés du match au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. A en croire les informations obtenues par RMC, le ministère de l’Intérieur va prochainement publier un arrêté officiel interdisant le déplacement des supporters de l’OM à Paris pour le match de la 32e journée de Ligue 1 dimanche soir entre le leader du championnat et son dauphin.

Les supporters de l'OM privés du match contre le PSG

Un coup dur pour les supporters de l’Olympique de Marseille, déterminants pour leur équipe cette saison avec un soutien sans faille que ce soit à domicile ou à l’extérieur. RMC rapporte par ailleurs qu’un dispositif de sécurité très légèrement renforcé sera mis en œuvre au Parc des Princes dimanche soir pour le Classique entre l’OM et le PSG. Un peu plus de 350 policiers seront mobilisés pour ce match qui n’inspire pas de crainte particulière chez les autorités. Le comportement de certains Ultras du PSG sera toutefois surveillé de près par les forces de police. Quant aux supporters de l’OM, qui ont été principalement victimes de la violence des sympathisants du PAOK Salonique jeudi soir au Vélodrome, ils se voient donc privés de deux matchs de suite, au moment où leur équipe cartonne et est en passe de se qualifier en demi-finale de l’Europa League Conférence en plus de réaliser un quasi-sans faute en championnat.