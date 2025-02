Le nouveau chouchou de l'OM fait saliver la Premier League

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM de Roberto De Zerbi fonctionne de mieux en mieux en Ligue 1 et se met sérieusement à envisager une place en Ligue des champions en fin de saison. S'il y a bien un joueur qui impressionne sur la Canebière, c'est Luis Henrique.

Roberto De Zerbi fait des petites merveilles depuis son arrivée à l'OM. Les Phocéens avancent à un très bon rythme en Ligue 1 et sont bien installés à la place de dauphin du PSG. Le trou est même fait sur la concurrence et certains à Marseille se mettent à rêver de gagner le titre. Pour le moment, l'OM a 10 points de retard sur le Paris Saint-Germain et à moins d'un miracle, difficile d'imaginer le club marseillais soulever le trophée dans quelques mois. Luis Henrique, en grande forme depuis le début de la saison, veut en tout cas tout donner pour faire tomber le club de la capitale. Et il n'a pas peur de le dire. Lors d'un entretien à The Guardian, le Brésilien a avoué : « Nous irons chercher la Ligue des champions et le titre aussi, si c’est possible. On va essayer de gagner le championnat et il faut y croire jusqu’à la fin. Le PSG est le grand favori mais il a aussi perdu des matchs (Ndlr : en Ligue des champions) ». Culotté même si le Marseillais a une grande confiance concernant ce que peut faire l'OM.

Luis Henrique a changé de statut

Depuis quelque temps, Henrique brille en effet comme rarement. Celui qui espère prochainement connaitre sa première cape avec la sélection brésilienne en est à 9 buts et 6 passes décisives données en 23 matchs disputés toutes compétitions confondues. Des statistiques et performances qui ne laissent pas insensibles certaines formations outre-Manche. D'après les informations de Get French Football News, plusieurs écuries de Premier League ont en effet contacté récemment l'OM et le Brésilien pour prendre la température concernant un transfert. Le joueur de 23 ans est lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2028 et est estimé à 15 millions d'euros. Inespéré au vu de sa situation il y a quelques mois à Marseille.