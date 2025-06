Le Milan AC oblige l'OM à payer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ismaël Bennacer a rejoint les rangs de l'OM l'hiver dernier en provenance de l'AC Milan. Le milieu de terrain algérien avait signé en prêt avec option d'achat dans la cité phocéenne.

L'OM avait flairé le bon coup l'hiver dernier en récupérant Ismaël Bennacer en provenance de l'AC Milan. Le club phocéen voulait relancer la carrière de l'Algérien tout en apportant du talent à son effectif. Bennacer avait rejoint l'Olympique de Marseille en prêt, assorti d'une option d'achat fixée à 12 millions d'euros, plus 3 millions sous forme d'éventuels bonus. Si l'ancien d'Empoli a plutôt convaincu la direction phocéenne malgré quelques absences, elle ne veut pas payer autant pour le garder définitivement. L'idée est donc de négocier un nouveau prêt avec l'AC Milan de Massimiliano Allegri.

Bennacer, l'OM se fait recaler par l'AC Milan

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ismaël Bennacer (@ismaelbennacer)

Selon les informations du10 Sport, les Lombards ne veulent cependant pas prêter sans contrepartie Bennacer une nouvelle fois à l'Olympique de Marseille. Il faudra donc que les Phocéens proposent un transfert sec ou un prêt avec une option d’achat obligatoire pour s'attacher les services de Bennacer. Toujours d'après la même source, la direction marseillaise devrait revenir à la charge pour tenter de convaincre l'AC Milan de lâcher Ismaël Bennacer. La saison prochaine, l'OM disputera de nouveau la Ligue des champions. Roberto De Zerbi veut profiter de l'effectif le plus pléthorique possible pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Nul doute que la présence d'Ismaël Bennacer pourrait rendre de grands services à des Phocéens qui manquent d'expérience au plus haut niveau. Cet été, le mercato sera bouillant du côté de l'Olympique de Marseille, qui a déjà annoncé les arrivées d'Angel Gomes (LOSC) et de Conrad Jaden Egan-Riley (Burnley), libres de tout contrat avec leur club respectif.