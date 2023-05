Le meilleur OM de l'histoire, Marseille remercie Tudor

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait une très belle opération ce dimanche soir en renversant Auxerre en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Les Phocéens ne sont plus qu'à 5 points du PSG, leader.

Malgré des performances pas toujours très convaincantes et un effectif fatigué, l'OM continue son bout de chemin en Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor ont enchainé à domicile ce dimanche soir face à Auxerre après une victoire à Lyon. Et comme le PSG est en crise et lâche des points de manière surprenante, l'OM n'est plus qu'à 5 points du club de la capitale. Les espoirs de titre sont toujours bien présents sur la Canebière. D'autant plus que l'équipe de Tudor avance à un rythme historique pour le club. Après 33 journées disputées en Ligue 1, l'OM d'Igor Tudor est tout simplement le meilleur de l'histoire en termes de points pris. Aucune autre génération de Phocéens n'a fait mieux dans l'histoire phocéenne.

L'OM n'a jamais fait mieux

Igor Tudor, bien que critiqué, a fait de l'OM une machine de guerre. Marseille compte 70 points avec 33 journées. Un rythme de champion. Et depuis la victoire à 3 points, les Phocéens n'ont jamais fait mieux. Comme rappelé par Foot Marseille, voici le classement détaillé :

1- 70 points : 2022-2023 (Tudor)

2- 68 points : 2009-2010 (Deschamps)

68 points : 1998-1999 (Courbis)

68 points : 1991-1992 (Ivic, Goethals)

68 points : 1990-1991 (Gili, Beckenbauer, Goethals)

6- 67 points : 2008-2009 (Gerets)

67 points : 1971-1972 (Leduc, Zatelli)

67 points : 1947-1948 (Zilizzi)

9- 66 points : 2017-2018 (Garcia)

66 points : 1992-1993 (Fernandez, Goethals)

66 points : 1989-1990 (Gili)

Si l'OM carbure en cette fin de Ligue 1, le plus dur reste à faire, avec notamment deux déplacements à venir sur les pelouse du RC Lens et du LOSC, qui ont eux-aussi des ambitions européennes. De quoi donner encore un énorme suspense en cette fin de championnat et ce, à tous les étages.