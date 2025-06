Le Barça applaudit le mercato de l’OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a récemment passé la seconde sur son marché des transferts. Le club phocéen aimerait d'ailleurs s'attacher les services d'Oscar Mingueza, qui sort d'une très belle saison sous les couleurs du Celta.

L'Olympique de Marseille veut préparer du mieux possible la prochaine saison et son retour en Ligue des champions. Roberto De Zerbi a des profils bien précis en tête pour renforcer son effectif. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont au travail afin de dénicher les perles rares pour l'OM. Parmi les secteurs de jeu jugés comme prioritaires par De Zerbi : la défense. Le club phocéen sait que la saison dernière, la fébrilité défensive de l'OM a parfois porté préjudice. Un profil plait particulièrement en Liga, à savoir celui d'Oscar Mingueza. L'Espagnol a impressionné il y a quelques mois sous les couleurs du Celta. Un Celta qui ne veut d'ailleurs pas le brader en cas de départ cet été lors du mercato.

Le Barça soutient fortement l'OM

Selon les informations de Matteo Moretto, Vigo veut 20 millions d'euros pour laisser partir l'ancien joueur du Barça, soit le montant de sa clause libératoire. Un montant jugé beaucoup trop élevé par la direction de l'OM. Les négociations se poursuivent donc entre toutes les parties afin de trouver un potentiel accord. A noter que le Barça suit la situation de très près. Les Catalans avaient en effet négocié au moment de la vente de Mingueza au Celta, une clause de revente de 50 %. Les champions d'Espagne vont donc logiquement espérer une vente prochaine d'Oscar Mingueza, avec l'espoir que l'Olympique de Marseille mette le paquet pour le faire signer. Le FC Barcelone a toujours quelques problèmes financiers et toutes les rentrées d'argent sont les bienvenues en cette période estivale.