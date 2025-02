Lacazette provoque l’OM, la réponse est sanglante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le match entre l’OL et l’OM a donné lieu a des célébrations iconiques. En premier lieu celle d’Alexandre Lacazette, qui avait climatisé avant que Luis Henrique lui réponde avec un geste bien ciblé contre le capitaine lyonnais.

Les matchs entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont généralement plein de rebondissements et celui de dimanche soir n’a pas échappé à la règle. Après une première mi-temps ennuyante, les 22 acteurs ont décidé de nous proposer un grand spectacle après le repos. L’OL a d’abord mené avant d’être mené, d’égaliser puis finalement de s’incliner dans les cinq dernières minutes. Les deux équipes sont passées par toutes les émotions, ce qui a donné lieu à de fortes scènes de joie et à des célébrations déjà iconiques.

💥 | Luis Henrique offre la victoire à l'OM dans le choc des Olympiques ! 🔥🇧🇷 #OMOL pic.twitter.com/gMhSCX9Erw — DAZN France (@DAZN_FR) February 3, 2025

En premier lieu celle d’Alexandre Lacazette qui à la façon de Cole Palmer a mimé un geste de froid après avoir climatisé le Vélodrome, qui venait pourtant de s’enflammer après le but d’Adrien Rabiot. Mais en marquant dans les ultimes instants, Luis Henrique a offert la victoire à Marseille et sa célébration en a surpris plus d’un, avec un geste d’une violence que l’on voit rarement après des buts. Après la victoire des siens, le Brésilien de l’OM a confirmé que cette célébration était une réponse à Alexandre Lacazette.

Luis Henrique a répondu à Lacazette

« Oui, bien sûr que c’était un geste en réponse à Lacazette. Ici, ils doivent nous respecter. On est à la maison. Concernant mon but, sur ce type d’actions, le coach me demande de rentrer dans la surface pour être à la réception d’un centre, au deuxième poteau. C’est la passe de Pol (Lirola) qui fait le but, pour moi, dans cette position, c’était facile de marquer » a lancé Luis Henrique, définitivement adopté par les supporters de l’Olympique de Marseille, lui qui réalise une saison très aboutie jusqu’à présent avec 9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues malgré un repositionnement en tant que piston dans le système de Roberto De Zerbi.