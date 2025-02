La VAR truquée par le PSG, l'OM a obtenu une réponse ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, l'Olympique de Marseille souhaite en savoir plus sur les effets que pourraient avoir la présence d'un supporter du PSG au sein de la VAR. L'OM sait désormais à quoi s'en tenir.

A une époque où tout devient vite un complot, la simple présence d'un fan du Paris Saint-Germain dans les équipes techniques de l'assistance vidéo aux arbitres a enflammé les réseaux sociaux. Car forcément, cela voudrait donc dire que la VAR n'est pas si neutre que cela, et que les arbitres en charge d'étudier les images sont trompés. En comme en plus l'Olympique de Marseille est en pleine polémique avec les arbitres et la commission de discipline, tout cela a pris de l'ampleur. Au point même d'être abordé par Roberto De Zerbi en conférence presse avant le match de ce samedi à Auxerre. Face à cette embrouille, la direction nationale de l'arbitrage s'est bien gardée d'intervenir, mais c'est Hawk Eye, le prestataire choisi par la LFP pour exploiter le système d'assistance vidéo à l'arbitrage, qui a répondu à La Provence.

L'OM plombé par un supporter du PSG ?

Cette société, mondialement connu et qui travaille dans plusieurs sports sur toute la planète, a clairement fait savoir au quotidien marseillais qu'aucun de ses opérateurs, qu'il soit supporter du PSG, de l'OM ou de n'importe quel club, ne pouvait peser sur les décisions arbitrales. « Nos collaborateurs sont sélectionnés et formés pour répondre aux exigences imposées par le système VAR. Leur travail est constamment évalué en interne, ainsi que par la Direction de l’Arbitrage. Les opérateurs VAR ne peuvent en aucun cas influencer l’issue d’un match. C’est l’arbitre central, aidé de ses assistants terrains et vidéo, qui dirige le jeu prend les décisions en conséquence », a précisé Hawk Eye en réponse à nos confrères de La Provence, repoussant totalement la possibilité qu'un de ses salariés puisse à lui tout seul faire changer l'avis des arbitres en fournissant des images qui iraient dans un seul sens.

Il est vrai que les arbitres en charge de la VAR disposent de plusieurs angles sur les images fournies à la fois par le diffuseur de la Ligue 1 et traitées par Hawk Eye, et qu'une seule personne ne peut pas tout changer. Mais il est vrai aussi qu'il est regrettable qu'un des salariés de l'outil technique fourni aux arbitres s'affiche ouvertement supporter du Paris Saint-Germain. En attendant, le match AJA-OM sera encore une fois étudié de près par les réseaux sociaux, notamment concernant les décisions arbitrales.