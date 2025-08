La Juve crache sur l’OM, Longoria ne comprend pas

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Une nouvelle saga a débuté du côté de l’Olympique de Marseille et ce n'est pas près de s’arrêter. Le club de la cité phocéenne veut recruter Timothy Weah. Mais la Juventus a rejeté l’offre du club français. Une décision qui passe mal sur la Canebière.

Décidément, la Juventus ne facilite pas la vie au club français. Sur ce marché estival, la Vieille Dame tente de négocier la venue de Randal Kolo Muani avec le Paris Saint-Germain. Les deux clubs tardent à trouver un accord. En cause, la Juventus ne veut pas s’aligner sur les demandes du club de la capitale. Dans un deuxième temps, l’OM négocie également avec le club du Piémont pour tenter d’enrôler Timothy Weah. Mais les négociations ne se passent pas comme prévu là aussi. L’international américain (44 sélections, sept buts) veut rejoindre l’OM, mais l’accord entre les deux formations est loin d’être trouvé, une aberration pour le club dauphin en Ligue 1 la saison dernière.

Nottingham fait la même offre que l’OM

🇺🇸🔵⚪️ Pour Timothy Weah: L’Olympique de Marseille a fourni exactement la même proposition que Nottingham Forest à la Juventus.



💰Prêt avec obligation d’achat à €14M.



🧐Le camp Weah ne comprends pas pourquoi Damien Comolli accepte au #NFFC ce qu’il refuse à l’#OM… À suivre. pic.twitter.com/bVgfKsNAex — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 31, 2025

Il y a quelques heures, le nouveau directeur général de la Juventus, Damien Comolli a expliqué que l’offre de l’OM n’était pas suffisante. « Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche. L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate. J'ai discuté avec le joueur pour l'encourager à envisager d'autres offres, » déclare-t-il dans les médias italiens. Plusieurs offres qui amènent Weah à discuter avec des clubs de Premier League. Le souci, c’est que l’offre de l’Olympique de Marseille est la même que celle de Nottingham Forest, offre que la Juventus a accepté selon Sacha Tavolieri. La direction olympienne reste perplexe face à la situation tout comme le camp Weah. L’offre porte sur un prêt avec une option d’achat fixée à 14 millions d’euros. Mais visiblement, l'argent de Marseille n'a pas la même odeur que celui venu de Premier League, et cela a le don d'agacer forcément.