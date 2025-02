L1 ‍: Lens arrive en petit comité contre l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Bien installé à la deuxième place de la Ligue 1 malgré sa défaite cuisante sur la pelouse d’Auxerre la semaine passée (0-3), l’Olympique de Marseille va jouer deux matchs importants en mars avec la réception de Lens le 8 et le déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG le 16. Pour ce premier rendez-vous important, qui viendra après un match sous haute tension contre Nantes ce dimanche soir, Marseille aura la faveur des pronostics. Déjà parce que Lens n’est clairement pas au mieux depuis la fin du mercato d’hiver, avec trois défaites de rang lors des trois derniers matchs. Mais aussi et surtout parce que le club nordiste sera privé de plusieurs cadres importants pour le match contre l’OM.

🔹Facundo Medina, Adrien Thomasson, Angelo Fulgini et M’Bala Nzola sont tous suspendus pour le match au Vélodrome contre l'OM prévu le 8 mars. ❌#OMRCL #TeamOM pic.twitter.com/DPXealXOHL — Infos OM (@InfosOM_) February 27, 2025

Après avoir reçu des cartons au cours des dernières semaines, Facundo Medina, Adrien Thomasson, Angelo Fulgini et M’Bala Nzola seront effectivement tous suspendus pour le déplacement au Vélodrome. Autant dire que l’équipe de Will Still n’aura pas toutes ses forces vives avec les absences de quatre de ses titulaires. De quoi faire plaisir à Pablo Longoria, qui sait que son OM aura besoin de dominer Lens à domicile pour aller défier le PSG avec un maximum de confiance dans deux semaines.