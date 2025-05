L'OM vise trois joueurs d'un même club européen ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Déjà au travail sur le prochain mercato d'été, l'Olympique de Marseille suit avec attention le championnat de Turquie où il y a de belles affaires à réaliser. Fenerbahçe serait dans le collimateur des dirigeants de l'OM.

Il est évident que Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'auront pas la même enveloppe au prochain mercato si l'Olympique de Marseille se qualifie pour la Ligue des champions. Mais, fidèles à leurs habitudes, les dirigeants de l'OM établissent déjà des listes qui seront étudiées ensuite avec Roberto De Zerbi, l'idée étant d'apporter à l'entraineur italien les joueurs dont le profil est adapté à son jeu. Et ce samedi, des médias turcs affirment que dans la perspective du prochain mercato, le club phocéen, qui fêtait vendredi ses 125 ans, a mis trois joueurs qui portent actuellement le maillot de Fenerbahçe et évolue donc sous les ordres d'un certain José Mourinho. Parmi ces trois joueurs, l'un est bien connu en Ligue 1.

L'OM va faire son mercato en Turquie

En effet, les trois footballeurs supervisés par l'OM au sein du club stambouliote sont Yusuf Akicek, Ismail Yuksek et Alexander Djiku. Akicek est un jeune défenseur central de 19 ans dont le nom circule depuis plusieurs semaines du côté du Vélodrome, Yuskek est, lui, un milieu défensif plus expérimenté, tandis qu'on ne présente plus Djiku, révélé sous le maillot de Caen, et qui a ensuite brillé avec Strasbourg avant de rejoindre Fenerbahçe en 2023. En fin de contrat dans un an, le défenseur international ghanéen de 30 ans pourrait quitter le club turc pour un montant raisonnable, alors que Yussuf Akicek a une valeur estimée par Transfermarkt à 5,5 millions d'euros, et Ismail Yuksek est valorisé à 12 millions d'euros, son statut d'international faisant forcément grimper son prix. Il faut désormais savoir aussi ce que va faire José Mourinho, car s'il reste en poste, l'entraîneur portugais aura son mot à dire concernant les départs. Et il ne fait nul doute que, OM ou pas, le Special One saura faire entendre raison à ses patron s'il souhaite conserver les trois joueurs visés par Marseille.