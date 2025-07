L'OM veut un monstre, son prix explose ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM passe la seconde depuis quelques heures sur le marché des transferts. La direction phocéenne veut désormais s'attacher les services d'un nouvel ailier gauche.

L'OM sait que son grand retour en Ligue des champions sera suivi avec attention. Les fans et observateurs du club phocéen souhaitent que leur club joue toutes les compétitions à fond. Pour ce faire, les pensionnaires du Stade Vélodrome auront besoin d'avoir l'effectif le plus complet possible. La direction de l'OM est actuellement au travail pour dénicher les meilleurs éléments. Parmi les postes que Marseille veut renforcer, celui d'ailier gauche. Et Marseille pourrait bien avoir trouvé son bonheur du côté des Pays-Bas.

Igor Paixão, l'OM est en difficulté mais

Selon les informations de Foot Mercato, Igor Paixão (25 ans) est en effet la priorité numéro 1 de l'Olympique de Marseille au poste d'ailier gauche. Le Brésilien de Feyenoord pourrait se laisser convaincre par le challenge phocéen. Problème, le club néerlandais réclame 40 millions d'euros pour lâcher Paixão. Un montant jugé déraisonnable par les dirigeants de l'OM. Reste à savoir si un accord pourrait tout de même avoir lieu entre les deux clubs pour un montant inférieur ou une autre formule. En attendant, les Phocéens vont devoir tenter de trouver d'autres pistes pour renforcer l'axe gauche de leur attaque. Aussi, l'OM est concentré sur la possibilité de se renforcer en défense. Il se dit que Timothy Weah n'est plus très loin de rejoindre la Canebière. L'ancien du PSG a l'avantage de pouvoir jouer aussi bien au poste de latéral droit que de milieu droit. L'été sera encore long à Marseille et Roberto De Zerbi pousse en interne pour avoir de belles plus-values à disposition. Nul doute que l'arrivée d'un élément comme Igor Paixão aurait de la gueule sur le papier.