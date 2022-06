L'OM veut doubler tout le monde pour Touba

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Espoir de la défense algérienne, Ahmed Touba ne laisse pas insensible la Ligue 1. Plusieurs clubs français le suivent de près, mais l'OM est prêt à passer à l'action pour devancer tout le monde.

Il n'arrête plus de faire parler de lui Ahmed Touba. Le défenseur central algérien est l'une des attractions du mercato estival à venir. Il faut dire qu'il a peut-être le meilleur rapport qualité-prix des championnats européens. Formé à Bruges, il ne cesse de crever l'écran dans le championnat des Pays-Bas avec le modeste club de Waalwijk, dixième de Eredivisie en 2021-2022. Le natif de Roubaix affiche une grande solidité en charnière centrale et apparaît comme l'avenir de la sélection algérienne, une équipe qu'il a déjà représentée cinq fois. Ainsi, on ne compte plus les clubs intéressés par le joueur. Benfica, Betis Seville, Bayer Leverkusen entre autres. En Ligue 1, non plus, on est séduit par le grand talent et le petit prix de Touba.

L'OM et Angers déjà positionnés sur Touba

Au cours de l'hiver, on évoquait un suivi du joueur par l'OL. Cependant, ce sont deux autres clubs français qui font parler d'eux sur le dossier Touba désormais. Il s'agit d'Angers et surtout de l'OM selon Foot Mercato. Les Phocéens apprécient beaucoup la polyvalence du joueur, défenseur central formé latéral gauche. Un atout pour entrer dans la composition de Jorge Sampaoli.

Ahmed Touba à l'OM sera une bonne affaire pour les deux parties.

Un joueur qui a fait ses épreuves en Eredevisie, performant avec son club, polyvalent, bon dans les duels, bonne relance, il a tous les atouts pour réussir au club phocéen.#TeamOM pic.twitter.com/kf40cK1kro — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 10, 2022

Surtout, alors que William Saliba est sur le départ, Ahmed Touba offre une solution de remplacement à bas coût. Le prix du jeune homme de 24 ans est estimé à quelques millions d'euros seulement, même si la forte concurrence pourrait rapidement faire monter les enchères. Au vu de son potentiel toujours plus affirmé, Ahmed Touba représente un recrutement peu risqué pour le qualifié en Ligue des champions qu'est l'OM.