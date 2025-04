L'OM contacte Aymeric Laporte, c'est décidé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a décidé de recruter Aymeric Laporte pour renforcer sa défense la saison prochaine. Cependant, avant de boucler l'opération, l'OM n'attend qu'une chose.

A un an de la fin de son contrat avec le club saoudien d'Al-Nassr, Aymeric Laporte n'a probablement jamais été aussi proche d'un retour en France et de découvrir la Ligue 1, lui qui n'a jamais évolué au plus haut français, puisqu'il a rejoint très jeune Bilbao en provenance du club de Bayonne. L'OM a en effet fait du défenseur international espagnol sa priorité défensive lors du prochain mercato, Roberto De Zerbi n'ayant pas caché qu'il exigeait des renforts dans ce secteur de jeu où Marseille s'est montré trop perméable cette saison. Cependant, Pablo Longoria le sait, et Frank McCourt lui a encore répété le week-end dernier, si le club phocéen veut recruter des joueurs de standing l'été prochain, alors cela devra être la conséquence d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Et le dossier Aymeric Laporte est conditionné aussi à un ticket pour la C1.

L'OM bloque tout en attendant la fin du championnat de L1

Comme le confirme La Tribune Olympienne sur X, Aymeric Laporte est la priorité numéro 1 de l'Olympique de Marseille, mais l'opération est actuellement figée en attendant de savoir comment va se finir la saison de Ligue 1 pour l'OM. « La priorité de l'OM pour le poste de défenseur central reste à ce jour Aymeric Laporte. Mais l'OM se veut prudent notamment tant que le podium en L1 ( et donc la qualification directe en LDC) n'est pas assurée. Les autres dossiers à ce poste sont en stand by », indique le média spécialisé. A trois journées de la fin, et alors que Marseille jouera un match décisif dimanche soir prochain à Lille, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont le stylo à la main, mais il ne sera tendu à Aymeric Laporte que si le feuilleton se termine bien pour l'Olympique de Marseille.