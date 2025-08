L'OM tente un nouveau coup formidable en Premier League

Dans : OM.

L’OM pourrait saisir une bonne opportunité afin de se remplumer au milieu de terrain d’ici la fin du mercato après les départs de Rongier et de Bennacer. Le club phocéen lorgne sur Matt O’Riley, international danois de Brighton.

Très actif pour renforcer son attaque ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a finalisé les transferts d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang avant de maintenant s’attaquer à Edon Zhegrova. Un mercato quatre étoiles dans le secteur offensif, mais la direction phocéenne n’en oublie pas pour autant les autres postes. Au milieu de terrain, Roberto De Zerbi ne dirait pas non à une petite recrue de plus. L’OM a certes recruté Angel Gomes, mais dans le sens des départs, Valentin Rongier (Rennes) et Ismaël Bennacer (AC Milan) ont fait leurs valises.

C’est ainsi que selon les informations du média danois Bold, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont actuellement en train de creuser une piste plutôt séduisante en Premier League. Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui cherchent à offrir à Roberto De Zerbi un milieu de terrain au profil « box to box », ont jeté leur dévolu sur Matt O’Riley. L’international danois (4 sélections) de 24 ans ne serait pas contre un départ de Brighton, qui a pourtant payé 30 millions d’euros pour le faire venir du Celtic Glasgow il y a tout juste un an. Malgré 21 matchs de Premier League au compteur la saison dernière, le compatriote de Pierre-Emile Hojbjerg se plaint de son utilisation.

L'OM à l'affût dans le dossier Matt O'Riley

Pas toujours aligné à son meilleur poste par Fabian Hürzeler chez les Seagulls, Matt O’Riley pourrait voir d’un très bon oeil l’intérêt marseillais avec la perspective de disputer la Ligue des Champions et d’intégrer la rotation des milieux de terrain en Provence avec Hojbjerg, Rabiot, Kondogbia, Nadir, Bakola et Gomes. Le média danois ajoute qu’une offre de l’OM pourrait arriver sur le bureau des dirigeants de Brighton dans les jours à venir. Reste à voir quelle somme le board olympien sera prêt à mettre sur la table alors que du côté de Brighton, on souhaitera certainement récupérer l’argent investi il y a tout juste un an. Cette piste, qu’elle aboutisse ou non, prouve une fois de plus que Marseille a des moyens et des idées cet été afin de créer un groupe compétitif et étoffé, avec la Ligue 1 et la Ligue des Champions à jouer.