L'OM tente un coup diabolique avec Bennacer

Par Claude Dautel

Prêté par l'AC Milan avec une option d'achat, Ismaël Bennacer est reparti vers l'Italie, l'OM n'ayant pas levé cette option. Mais Pablo Longoria n'a pas tourné le dos à l'international algérien.

Accueilli comme un héros à l'Olympique de Marseille le 3 février dernier, Ismaël Bennacer n'a pas réellement apporté à Roberto De Zerbi tout ce que l'entraîneur italien attendait de lui. Du côté de l'OM, on a mis cela sur la forme physique du milieu défensif algérien qui sortait d'une longue blessure avec Milan. Mais, à l'heure de lever l'option d'achat d'Ismaël Bennacer, le club phocéen a préféré passer son tour, estimant que recruter définitivement le joueur de 27 ans sans en savoir plus était un risque qui ne méritait pas d'être pris. Cependant, si Ismaël Bennacer va retrouver les Rossoneri, il se pourrait bien que cela soit pour peu de temps. Daniele Longo, célèbre journaliste italien, confirme que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont toujours lancés dans des négociations avec les dirigeants de l'AC Milan.

Bennacer prêté un an de plus à l'OM ?

Info @cmdotcom Marsiglia non ha esercitato il diritto di riscatto per Bennacer ma sta dialogando con il Milan per averlo un’altra stagione in prestito @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) June 9, 2025

Même si le club italien doit attendre l'avis de son nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri, avant de trancher, il étudie la dernière offre de l'Olympique de Marseille. « Marseille n'a pas exercé son option d’achat sur Bennacer mais est en pourparlers avec Milan pour se le faire prêter pour une saison supplémentaire. Le club français apprécie beaucoup Ismaël, mais souhaite reporter son acquisition, notamment en raison de blessures qui l'ont empêché d'atteindre son plein potentiel lors de sa première saison en France. Des contacts en cours », indique le journaliste italien de Calciomercato. Dans le même temps, on sait que Massimiliano Allegri souhaite s'attacher les services d'Adrien Rabiot, dont il connaît les qualités depuis qu'il a travaillé avec le milieu de terrain de l'OM. Le téléphone devrait donc fonctionner à plein régime entre les bureaux de l'Olympique de Marseille et ceux de l'AC Milan.