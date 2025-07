L'OM tente un coup de génie au Bayer Leverkusen

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Englué dans l’interminable feuilleton Igor Paixao, l’OM pourrait tourner la page et explorer de nouvelles pistes. L’une d’entre elles mène à Amine Adli, pour qui un départ du Bayer Leverkusen est envisageable cet été.

Le mercato a ouvert il y a quasiment deux mois et l’Olympique de Marseille cherche toujours la perle rare pour succéder à Luis Henrique sur le flanc gauche de son attaque. Le Brésilien, vendu à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros, a laissé un vide que Roberto De Zerbi veut combler avant le début du championnat. Igor Paixao est la priorité du club phocéen mais les discussions sont complexes et interminables avec Feyenoord. D’autres pistes sont donc étudiés en parallèle par le board olympien. Selon les informations du site Jeunes Footeux, l’Olympique de Marseille regarde notamment de près la situation d’Amine Adli, sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2028.

Le média affirme que l’OM suit de très près l’évolution du natif de Béziers, lequel serait favorable à un départ de la Bundesliga après quatre ans passés au Bayer Leverkusen. Moins en verve la saison dernière avec seulement 2 buts et 2 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues mais peu de titularisations, l’ancien Toulousain porte une affection toute particulière à l’OM et à son compatriote Medhi Benatia. Pour environ 20 millions d’euros, le club phocéen pourrait récupérer un joueur encore en développement mais qui a déjà une solide expérience d’un grand club européen et de la Ligue des Champions.

L'OM prêt à foncer sur Amine Adli ?

La piste prioritaire reste bien sûr Igor Paixao et le rêve impossible mène à Malick Fofana. Mais pour Marseille, la venue d’Amine Adli pourrait être le transfert de la raison et de la cohérence. Le joueur y serait en tout cas favorable, reste maintenant à voir si du côté de l’OM, on matérialisera cet intérêt par une offre ferme transmis au club allemand. Leverkusen sera en tout cas à l’écoute des offres pour un joueur qui a brillé durant son passage en Bundesliga avec 14 buts et 14 passes décisives en 94 matchs, mais qui n’est plus indispensable et pour qui un départ est donc possible.