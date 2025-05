L'OM snobé par la Ligue 1, le vestiaire marseillais rigole

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Souvent deuxième de Ligue 1 cette saison, l'OM n'a pourtant aucun joueur nommé pour le trophée de meilleur joueur de la saison et Roberto de Zerbi n'a pas été distingué non plus dans la catégorie des meilleurs entraîneurs. Un camouflet qui n'affecte personne au club.

Conclusion de la saison de Ligue 1, les trophées UNFP font rarement l'unanimité et ce ne sont pas les supporters marseillais qui vont les louer cette année. Alors que l'OM a été deuxième du championnat pendant une grande partie de la saison, les Phocéens ont été boudés dans les nominations des prix. Aucun joueur ne figure dans les 5 nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 avec 4 Parisiens et Rayan Cherki dans la liste. De son côté, Roberto de Zerbi n'est pas retenu pour être meilleur entraîneur du championnat. Le Brestois Eric Roy, le Lillois Bruno Génésio ou encore le Monégasque Adi Hutter lui ont été préférés.

L'OM n'est pas perturbé par les trophées UNFP

Des choix incompris par de nombreux observateurs. Les réactions des joueurs et du staff marseillais étaient particulièrement attendues. Souvent acerbes concernant l'arbitrage de leurs matchs cette saison, les Olympiens n'ont pas voulu polémiquer officiellement sur les trophées UNFP. Interrogé en conférence de presse sur ces prix, Geoffrey Kondogbia a réagi avec légèreté. Il a avoué que le vestiaire marseillais avait pris ces décisions avec le sourire, précisant que l'essentiel était ailleurs.

L1 : L’UNFP oublie De Zerbi et fait scandale https://t.co/zgOiT1A5p2 — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2025

« Franchement, on en a plutôt rigolé entre nous. Pour être honnête, je ne sais même pas quoi répondre à cette question. Ce sont des choix, il faut les respecter. Nous, on sait ce qu’on vaut, que ce soit les joueurs ou le coach, et c’est le principal. Dans le vestiaire, on connaît notre valeur, avec nos qualités et nos défauts bien sûr, mais on sait ce qu’on apporte individuellement et collectivement. Et au final, c’est ça le plus important : cette reconnaissance mutuelle, celle de ceux qui vivent le quotidien avec nous. C’est ce qui peut nous emmener le plus haut possible. Ce genre de décisions, on n’a pas de prise là-dessus. Et comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas », a réagi devant la presse le milieu reconverti défenseur cette saison. Discours de façade ou réel détachement, une chose est sûre : l'OM préfèrera largement une qualification en C1 pour son bonheur.