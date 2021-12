L'OM snobe Belaili, Nabil Djellit perd ses nerfs

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Libre depuis que son club qatari a décidé de s'en séparer, Youcef Belaïli est sur le marché des transferts pour cet hiver. L'international algérien intéresse des clubs français mais pas l'OM. Un refus des Olympiens incompréhensible pour Nabil Djellit.

Le mercato hivernal est souvent le moment de réajuster un effectif, de combler les brèches ou de faire des bonnes affaires. Youcef Belaïli peut entrer dans cette dernière catégorie et faire figure de très bonne pioche. Le milieu algérien a réalisé une Arab Cup très brillante au Qatar dans la lignée de ses performances à la CAN 2019. Pourtant, sa carrière européenne est famélique avec un seul match joué à Angers en 2018. Libéré de son contrat par son club, le Qatar SC, Belaïli a une nouvelle occasion de montrer son potentiel en Europe et en France. Son nouveau statut lui ouvre de nouvelles portes dans l'Hexagone : Montpellier a pris contact avec lui, Lyon, Marseille ou Rennes gardent eux un œil attentif.

Nabil Djellit crie au délit de sale gueule pour Belaili

Toutefois, à moins d'un renversement de situation, Belaili ne viendra pas à l'OM. Les Olympiens auraient bien besoin d'un joueur de son profil mais ils ne se laisseraient pas tenter par l'international algérien. Un choix injustifié et injuste pour Nabil Djellit, qui vante depuis des années le talent de Youcef Belaili.

L'OM ca prend des Radonjic à 12 M€, Strootman à 25 M€, Luis Henrique à 8 M€, Gerson 25 M€ ... Des joueurs au rendement incertain. En revanche, Belaili, libre, c'est plutôt non ! Faut le renommer Belailinho ou Van Belaili... https://t.co/CE18rDFbr7 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 22, 2021

« L'OM ça prend des Radonjic à 12 M€, Strootman à 25 M€, Luis Henrique à 8 M€, Gerson 25 M€ ... Des joueurs au rendement incertain. En revanche, Belaili, libre, c'est plutôt non ! Faut le renommer Belailinho ou Van Belaili... », a t-il posté sur son compte Twitter. Un délit de sale gueule dénoncé par le journaliste qui toutefois ne s'appliquerait pas à Belaili. En effet, le potentiel de l'Algérien plaît à Pablo Longoria mais les nombreux intermédiaires entre le joueur et le club compliquent sérieusement tout dénouement positif sur le dossier.