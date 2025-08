L'OM secoue Mason Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur à chaque match de préparation de l’OM cet été, Mason Greenwood a remis ça contre Séville samedi au Vélodrome. Mais le club phocéen veut garder sa star sous pression.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Ousmane Dembélé la saison dernière, Mason Greenwood semble dans une forme olympique cet été. Buteur à chaque match de préparation, l’attaquant anglais de 23 ans a été le seul buteur olympien contre le FC Séville ce samedi au Vélodrome (1-1). Toujours considéré comme le facteur X de l’OM en attaque malgré les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixao, l’ancien joueur de Manchester United aura de nouveau un rôle crucial à jouer cette saison et plus encore avec la Ligue des Champions à disputer.

L'OM veut recruter un concurrent à Greenwood

Les dirigeants marseillais ne veulent toutefois pas que leur star s’endorme et selon La Provence, le recrutement d’un joueur capable de le concurrencer ou tout du moins de doubler son poste est jugé comme prioritaire d’ici la fin du mercato. Le quotidien régional affirme dans son édition du jour que l’état-major olympien prospecte activement dans le but de trouver un ailier droit alors que les autres postes offensifs sont doublés. A gauche, Igor Paixao et Jonathan Rowe seront en concurrence tout comme Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et Neal Maupay dans l’axe. Roberto De Zerbi, ravi de la préparation de son futur international jamaïcain, a d’ailleurs maintenu la pression sur Mason Greenwood après le match nul contre Séville.

« Je le sens très bien, il a mûri et a bien travaillé cet été. Cette saison, comme pour tout le monde, il va falloir redoubler d'efforts avec les matches en semaine. De sa position, il sera le premier à devoir pousser physiquement, mais on est très contents de lui pour l’instant » a lancé Roberto De Zerbi, satisfait de son ailier droit mais qui ne le lâche pas d’une semelle et qui espère que Mason Greenwood sera capable d’être régulier sur toute la saison prochaine alors que le buteur olympien avait connu un trou d’air en 2024-2025. Une chose est en tout cas certaine, l’OM aura besoin d’un grand Greenwood pour vivre au minimum une saison aussi aboutie que l’an dernier.