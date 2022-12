L'OM se passionne pour Sénégal-Angleterre

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Ce dimanche 4 décembre, le Sénégal affronte l'Angleterre en huitième de finale de la Coupe du monde. Un match que beaucoup de supporters marseillais vont suivre avec la plus grande attention, pour regarder la performance de Pape Gueye.

À 23 ans, Pape Gueye dispute sa première Coupe du monde. Le milieu de terrain de l’OM n’est pas considéré comme un titulaire dans la formation d’Aliou Cissé. Néanmoins, lors du troisième match contre l’Équateur, le Marseillais a impressionné avec une belle performance et a été l’un des grands artisans de la qualification des Lions de la Teranga pour la phase à élimination directe. Avec la suspension d’Idrissa Gueye pour ce match contre les Anglais, une chance persiste pour la titularisation de Pape Gueye. L’ancien milieu de terrain du PSG s’est confié en zone mixte sur la progression et l'ambition du joueur de l’OM dans des propos rapportés par La Provence.

Pape Gueye titulaire contre l’Angleterre ?

« Pape est un jeune qui a beaucoup de talent. Il a envie, ça se voit à l’entraînement. Dès qu’il ne joue pas, il n’est pas content. Il le montre dans le bon sens. Il a un bon état d’esprit, on a besoin de ça. On a tous le droit de ne pas être content quand on ne joue pas, mais il faut montrer à l’entraîneur qu’on a envie de prendre la place des anciens » a déclaré le joueur d’Everton qui va peut-être devoir laisser sa place à son homonyme pour ce choc contre les Three Lions. Auteur de 12 matchs cette saison avec l’OM, Pape Gueye n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable mais garde la confiance d’Igor Tudor. Sa situation en sélection est assez similaire mais il pourrait avoir un rôle plus important dans cette phase finale du mondial 2022. Les supporters phocéens seront attentifs à ce Sénégal-Angleterre. Pape Gueye pourrait aussi voir sa valeur grimper encore en cas de belle performance face aux Anglais.