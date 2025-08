L'OM se fait une sale réputation en Italie

Dans : OM.

En contact avec Bruges pour le défenseur équatorien Joel Ordoñez, l’Olympique de Marseille a formulé une offre de 30 millions d’euros hors bonus. De quoi agacer les supporters de la Juventus Turin qui ne comprennent pas pourquoi le club phocéen ne fait pas l’effort nécessaire pour s’offrir Timothy Weah.

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille depuis des semaines, l’ailier ou latéral droit Timothy Weah reste coincé à la Juventus Turin. Les deux formations ne parviennent pas à trouver un accord dans leurs discussions pour un prêt avec option d’achat. D’un côté, les Marseillais proposent un montant estimé entre 14 et 15 millions d’euros. Et de l’autre, la Vieille Dame et son directeur général Damien Comolli exigent plutôt 20 millions d’euros, quitte à frustrer l’international américain.

« Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l'offre n'est pas encore arrivée, a répondu l'ancien président de Toulouse. L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate. J'ai discuté avec le joueur pour l'encourager à envisager d'autres offres. » Pendant ce temps-là, l’Olympique de Marseille, qui a convaincu le Feyenoord Rotterdam de lui transférer Igor Paixão pour 35 millions d'euros bonus inclus, ne semble pas disposé à augmenter sa proposition pour Timothy Weah. Les dirigeants marseillais s’activent plutôt afin d’attirer Joel Ordoñez en provenance de Bruges.

Praticamente il Marsiglia mette 30 milioni per chiunque ma non ha 5 milioni in più da offrire per weah. Pensa se weah non fosse un obiettivo primario… — Transformers356 (@transformers356) August 1, 2025

Le vice-champion de France a formulé une offre de 30 millions d’euros hors bonus pour le défenseur central équatorien. Une information qui agace les supporters de la Juventus Turin, surpris de voir que les Olympiens ne font pas le même effort pour Timothy Weah. « L'OM va encore dépenser 30 millions d'euros et ils n'en ont pas 20 pour Weah ? Quelle blague », a réagi un fan italien sur X. « Marseille offre 30 millions d'euros à tout le monde, mais ils n'ont pas 5 millions de plus à offrir pour Weah, s’est étonné un deuxième internaute. Imaginez si Weah n'était pas une cible prioritaire… » Aux yeux des décideurs phocéens, l'ancien Lillois n’a tout simplement pas la même valeur.