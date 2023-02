L'OM sanctionné en pleine course au titre, la crainte grandit

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a évité le piège à Clermont ce samedi soir en Ligue 1. Un doublé d'Alexis Sanchez a offert les trois points aux Phocéens.

Tout va bien à Marseille en ce début d'année 2023. Si les hommes d'Igor Tudor ont connu un accroc la semaine passée contre Nice au Stade Vélodrome, ils avancent à une très belle allure en Ligue 1 et ont sorti le PSG en Coupe de France. Ce samedi soir à Clermont, les Phocéens ont dû s'employer pour s'en sortir. Rien n'a été facile en Auvergne pour l'OM, qui a en plus vu son match être retardé de 48 minutes à cause de ses supporters. En effet, avant la rencontre face aux Auvergnats, des fans de l'OM ont forcé le passage pour s'introduire dans le parcage visiteurs. Ces attitudes ont provoqué l'utilisation de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Et elles pourraient en réalité coûter bien plus cher que cela.

L'OM peut prendre cher, mauvaise nouvelle pour les joueurs

Selon les informations de L'Equipe, des investigations vont avoir lieu pour savoir où se sont exactement produits les incidents, à savoir au sein ou à l'extérieur du stade Gabriel-Montpied. D'après le règlement disciplinaire de la LFP, l'OM risque une amende mais surtout la fermeture de son parcage visiteurs lors du ou des prochaines rencontres phocéennes loin de ses bases. Ce serait assurément une mauvaise nouvelle pour Igor Tudor et ses hommes, qui auront grandement besoin du soutien de leurs fans en cette fin de saison. L'OM est encore en lice en Coupe de France et compte bien tout donner dans la course au titre pour faire tomber le Paris Saint-Germain. Le média français précise que le dossier devrait être étudié ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.