L'OM s'offre le nouveau Hakimi, le PSG va pleurer

Par Claude Dautel

C'est l'une des surprises du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille a recruté Amar Dedic, le jeune défenseur international bosnien de Salzbourg. Et ce dernier est déjà comparé à un autre joueur de Ligue 1.

Le PSG a Achraf Hakimi, mais désormais l'OM a Amar Dedic. Nonobstant le fait que l'international marocain a déjà prouvé énormément de choses au plus haut niveau, ce qui n'est pas encore le cas du nouveau défenseur recruté par Marseille, certains pensent que le Bosnien a toutes les qualités nécessaires pour devenir le Achraf Hakimi de l'Olympique de Marseille. Dans La Provence, Faruk Hadzibegic, légendaire footballeur yougoslave d'origine bosnienne, n'a que des choses positives à dire au moment d'évoquer Amar Dedic, que l'OM est allé chercher à Salzbourg. « Amar Dedic a le même style qu'Achraf Hakimi, il monte sans cesse et a cette faculté à rentrer sur son pied gauche pour tirer et marquer. La pression ne lui fait pas peur, il va se fondre dans l'ambiance marseillaise et ça va lui plaire », annonce Faruk Hadzibegic.

Dedic comparé à Hakimi, ce n'est pas nouveau

𝑨𝒎𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝑨𝒛𝒖𝒓 🩵✨



𝐃𝐨𝐛𝐫𝐨𝐝𝐨𝐬̌𝐥𝐢 à notre nouveau défenseur 🫡🇧🇦 pic.twitter.com/qqcOepRsrz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 4, 2025

Et l'ancien joueur n'est pas le seul à faire la comparaison entre Amar Dedic et Achraf Hakimi, puisqu'il y a deux ans déjà, en Bosnie, on évoquait une vraie similitude entre le nouveau joueur de l'OM et la star marocaine du PSG. A l'époque, certains affirmaient que Dedic allait rapidement être dans le collimateur des plus grands clubs européens, mais sa carrière n'avait finalement pas pris son envol. En allant chercher le défenseur de 22 ans, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont probablement l'intention de prouver à tout le monde qu'Amar Dedic méritait sa chance ailleurs qu'en Autriche. A ce dernier de confirmer tout cela sur les terrains de Ligue 1 et peut-être de Ligue des champions la saison prochaine, histoire de pouvoir soutenir la comparaison avec Achraf Hakimi.