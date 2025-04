L'OM s'écroule, il prend peur

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Jean-Charles De Bono est revenu sur la dynamique actuelle du club de la cité phocéenne. Pour lui, les doutes sont plus que permis quant à la capacité de Roberto De Zerbi à aller chercher la Ligue des champions en fin de saison.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille est embourbé dans une spirale négative qui lui coûte très cher. Facile dauphin du Paris Saint-Germain pendant une majeure partie de la saison, le club phocéen s’est ensuite pris les pieds dans le tapis, avec la défaite à Auxerre (3-0) et la suspension de Pablo Longoria comme moment clé. Le groupe s’est alors fragilisé, au point d’éclater après la défaite à Reims (3-1). Le résultat est ainsi sans appel : les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs et ont laissé tous leurs concurrents revenir. Désormais troisième avec seulement deux points d’avance sur le sixième, l’OM voit ses chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions s’amoindrir de matchs en matchs. Pour Jean-Charles De Bono, ancien joueur marseillais (1980-1985), l’inquiétude est vive devant le niveau de cette équipe endormie.

« Il va falloir charbonner »

« Je suis inquiet pour cette équipe de l’OM. On s’aperçoit, sur les sept derniers matchs, qu’elle est totalement désabusée. Elle marque très peu de buts et en encaisse beaucoup. Les concurrents commencent à nous mordre les mollets. Je suis inquiet, car je ne vois ni fond de jeu, ni révolte : on se fait marcher dessus. Le match contre Monaco ? Je n’ai pas vu beaucoup de solutions. J’avais l’impression que c’était un match amical. Comment revenir dans cette fin de championnat ? Face à Montpellier, il va falloir charbonner. Réveillez-vous ! », a-t-il déclaré à Football Club de Marseille, média spécialisé pour lequel il officie aujourd'hui en tant que consultant.

Avant d’affronter Montpellier, on ne peut pas que l’OM soit en grande confiance. L’occasion est toutefois parfaite pour se relancer face à une équipe qui est sur une triste dynamique de 10 défaites consécutives.