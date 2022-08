L’OM roi de la corruption, énorme polémique en direct

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe jeudi soir, Grégory Schneider a totalement craqué lors d’un débat au sujet de l’OM.

La question était de savoir si l’Olympique de Marseille était le « plus grand club de France » après l’accueil phénoménal réservé par les supporters à la dernière recrue du mercato Alexis Sanchez lors de son arrivée en Provence au début de la semaine. Tandis que le débat était léger et portait sur la ferveur des supporters et l’engouement qui entourait la signature d’Alexis Sanchez, le journaliste Grégory Schneider a prévenu qu'il allait jeter un énorme froid en donnant le fond de sa pensée et pourquoi il ne pouvait pas nommer l'OM comme le plus grand club français. Les mots du chroniqueur n’ont pas manqué de choquer sur le plateau, notamment le présentateur du jour Giovanni Castaldi, qui a rapidement tenu à se désolidariser des propos tenus par Grégory Schneider.

Les accusations de Schneider sur l'OM

Dans cette vidéo, les propos tenus par Grégory Schneider sont insultants et indignes.



Tout ça suinte le mépris, la haine et l’instinct de calomnie à l’encontre du plus grand club de France et de son histoire #TeamOM



Ne vous en déplaise… à jamais les premiers @OM_Officiel ! ⭐️ pic.twitter.com/JP9WGdG5oy — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) August 11, 2022

« Je ne peux pas admettre de mettre le label de plus grand club français sur un club qui a fait ça au foot. C’est à dire qui a empoissonné les adversaires ? Qui a corrompu des arbitres ? Qui a corrompu des adversaires ? Qui a acheté une Ligue des Champions ? Je ne peux pas moi l’admettre. Juridiquement je m’en fous je le dis. Des preuves ou pas, demandez à Emmanuel Petit ce qu’il en pense, demandez à Wenger ce qu’il en pense. Pour les preuves, vous n'avez qu'à lire le bouquin d'Eydelie, il n'a pas été contesté. Après je sais que je casse l’ambiance, je sais que c’est comme ça mais jusqu’au bout je penserais ça. Donc je ne vais pas dire qu’ils (l’OM) l’ont acheté, je dis qu’elle n'a aucune valeur, à mes yeux elle a aucune valeur » a lancé le journaliste en direct sur La Chaîne L’Equipe. Les propos tenus par Grégory Schneider ont immédiatement scandalisé les supporters de l’Olympique de Marseille.

La réponse officielle de l'OM n'a pas trainé

Très vite dans la soirée, le directeur de la communication du club phocéen Jacques Cardoze est monté au créneau pour défendre l’OM. « Cher, Grégory Schneider, vos propos tenus ce soir sur la chaîne L'Équipe sont insultants pour l'OM. Lorsqu'un journaliste n'a pas de preuve, il avance l'argument de l'intime conviction et laisse la haine et la jalousie se propager... Votre venin est tellement visible. Par ailleurs, je ne vois pas bien ce que ce débat apporte dans le contexte actuel de notre club ? Si ce n'est de vouloir une nouvelle fois nous nuire (ou créer du buzz). L'OM plus grand club de France. Désolé » a riposté le dirigeant marseillais, tout autant scandalisé par les propos de Grégory Schneider que les supporters olympiens, lesquels espèrent même une plainte pour diffamation de la part de l’Olympique de Marseille à l’encontre du journaliste de la Chaîne L’Equipe. L'OM, qui a eu suffisamment de procès sulfureux par le passé sur ses agissements, n'aura peut-être pas envie de remettre ce débat sur le devant de la scène alors que le club a mis cette période derrière lui et est géré de manière exemplaire.