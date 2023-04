L'OM renverse l'AJA et met la pression au PSG !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

33e journée de Ligue 1

Orange Vélodrome

OM - Auxerre : 2-1

Buts pour l'OM : Ünder (75e) et Alexis Sanchez (77e)

But pour Auxerre : Touré (33e)

Longtemps mené au score contre le cours du jeu, l’OM a fini par renverser Auxerre grâce à Ünder et Sanchez (2-1). Marseille revient à cinq points du PSG.

Après les défaites de Monaco et du PSG et en attendant le match en retard de Lens à Toulouse mardi, l’occasion était trop belle pour l’Olympique de Marseille, qui recevait Auxerre ce dimanche soir. Le début de match était totalement à l’avantage des joueurs d’Igor Tudor mais Alexis Sanchez, Vitinha ou encore Ünder buttaient sur la défense de l’AJA. Malgré une domination totale des Olympiens, ce sont les Auxerrois qui parvenaient à ouvrir le score un quart d’heure avant la mi-temps grâce à un but magnifique inscrit par Touré (33e, 0-1). Malgré des occasions en pagaille et une maîtrise totale du jeu, les coéquipiers de Jordan Veretout rentraient au vestiaire avec un score défavorable.

⏱ 90+3’ | #OMAJA 2️⃣-1️⃣



𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗦𝗖𝗘́𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 ! 🥵



Menés jusqu’à la 75ème minute, nos Olympiens ont renversé la vapeur dans le dernier quart d’heure pour s’offrir ce succès au combien important : 𝐁𝐑𝐀𝐕𝐎 messieurs 💪💙 pic.twitter.com/OdyoWianBl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 30, 2023

La seconde mi-temps était tout aussi dominée par l’OM, qui se créait toutefois moins de situations favorables. Il fallait finalement attendre le dernier quart d’heure pour que ce match de la 33e journée bascule. En deux minute, Cengiz Ünder d’une belle frappe du pied droit (75e, 1-1) puis Alexis Sanchez, bien servi en profondeur par Mattéo Guendouzi (77e, 2-1) marquaient et permettaient à l’OM de passer devant. La fin de match était à l’avantage de l’AJA, qui jouait le tout pour le tout afin d’égaliser et Pau Lopez réalisait une belle parade dans le temps additionnel pour permettre à Marseille de l’emporter. Avec de grosses frayeurs, les hommes d’Igor Tudor empochent les trois points et prennent provisoirement quatre points d’avance sur Lens avant le match en retard des Sang et Or contre Toulouse. La pression sera également sur le PSG dans ce sprint final puisque le club parisien, battu par Lorient plus tôt dans l’après-midi, n’a plus que cinq points d’avance sur Marseille.