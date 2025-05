L'OM refuse un salaire énorme à Adrien Rabiot ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille, actuellement aux Etats-Unis pour parler avec Frank McCourt, doivent s'attaquer au dossier Adrien Rabiot. Mais le message que fait passer l'OM est très clair.

Pablo Longoria et Medhi Benatia sont unanimes au sujet d'Adrien Rabiot, le milieu de terrain français arrivé le 15 septembre dernier, alors qu'il était, a été le maillon fort de l'équipe de Roberto De Zerbi. Sauf que l'ancien joueur du PSG a signé jusqu'en 2026 et qu'il a tout prévu, notamment pour revoir à la hausse son salaire au bout d'une saison. Car pour accepter de venir à Marseille, Adrien Rabiot a fait un gros effort financier, incluant également dans son contrat une clause qui lui permettait de partir si l'aventure tournait mal, lui permettant de partir si un club faisait une offre raisonnable. Maintenant que l'Olympique de Marseille est qualifié pour la Ligue des champions, l'international français de 30 ans attend que Longoria et Benatia fassent un gros effort au niveau de son salaire. Mais, selon Daniel Riolo et Walid Acherchour, ce ne sera pas le cas.

L'OM n'explosera pas sa grille salariale

Même si Adrien Rabiot souhaite rester à l'Olympique de Marseille, le message qu'il a envoyé à ses dirigeants est clair, toute peine mérité salaire. Et les dirigeants de la Juventus, dont il était devenu le capitaine, peuvent en témoigner, le milieu de terrain et sa mère, qui gère sa carrière, sont durs en affaires. Pour Walid Acherchour, qui a des infos très précises, entre le duo Longoria-Benatia et le clan Rabiot, les choses vont vite devoir s'arranger. « L’an dernier, l’OM a recruté Rabiot à un prix défiant toute concurrence, avec des échanges très faciles avec Madame Rabiot, ce qui avait étonné, car tout le monde disait qu’elle était dure en négociations. Sauf que là, il y avait un deal qui était gagnant-gagnant entre Rabiot et Benatia, et on sait qu’ils ont une vraie relation fusionnelle. Mais, là, il va falloir se remettre autour d’une table, et là, les négociations, ce n’est plus la même chose. Il est à un an de la fin de son contrat, mais le deal, c'est que s'il y a une offre raisonnable, il peut partir. L’OM ne demandera pas des milliards d’euros. Mais l’OM ne pourra pas tout faire pour garder Rabiot. Soit, il fait un pas encore une fois pour s’inscrire pour la durée, mais casser la masse salariale pour Adrien Rabiot ce n’est pas envisageable. S’il demande 6 millions, ils ne lui donneront pas », a expliqué le membre de l'After, bientôt suivi par Daniel Riolo.

Rabiot ne fera pas exploser la grille des salaires -

« Rabiot ne peut rester que s’il y a valorisation de son salaire et qu’on revoie son contrat. C’est là qu’il va y avoir des discussions. L’OM a envie qu’il reste, lui veut également rester, mais pas au prix de l’été dernier. Mais du côté des dirigeants marseillais, il est hors de question de faire d'Adrien Rabiot un salaire à part dans le vestiaire », prévient le journaliste de RMC, qui laisse planer le doute sur la suite de l'aventure marseillaise d'Adrien Rabiot. Le départ de ce dernier serait évidemment un énorme coup dur pour l'OM, Rabiot ayant été élu joueur de la saison par ses supporters phocéens.