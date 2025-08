L'OM refuse de vendre Greenwood et fâche Cristiano Ronaldo

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Coéquipiers sous le maillot de Manchester United, Cristiano Ronaldo et Mason Greenwood pourraient se retrouver dans la même équipe à Al-Nassr. C'est ce que souhaite CR7, la star portugaise voulant que l'attaquant de l'OM signe cet été.

Même s'il n'est pas le propriétaire d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est clairement au coeur du projet sportif du club saoudien. Et s'il a accepté de prolonger avec le récent troisième de Saudi Pro League, CR7 a obtenu de ses dirigeants qu'on tienne encore plus compte de ses exigences sportives. Et ce lundi, le quotidien sportif espagnol Marca révèle que Cristiano Ronaldo souhaite que Mason Greenwood, qu'il a côtoyé avec Manchester United, le rejoigne à Al-Nassr afin de pouvoir devenir un sérieux prétendant au titre de champion d'Arabie Saoudite. Une exigence qui devrait rapidement se concrétiser par une offre du club saoudien à l'Olympique de Marseille, où l'attaquant anglais a largement contribué au retour de l'OM en Ligue des champions. Et forcément, on se demande ce que Pablo Longoria répondra à une proposition qui pourrait être colossale pour Mason Greenwood.

Greenwood sur le départ de l'OM ?

👀 Cristiano Ronaldo quiere a Greenwood en Al Nassr https://t.co/rwRG2WWxoJ — MARCA (@marca) August 4, 2025

Tandis qu'en Italie, le nom du joueur anglais est également évoqué du côté de l'Atalanta, en cas de départ de Lookman, ou qu'encore plus récemment l'Inter soit également tenté par Mason Greenwood, Al-Nassr a clairement les moyens financiers qu'il faut pour changer le destin de l'ancien mancunien. A en croire Footmercato, non seulement l'attaquant anglais de 23 ans n'a pas l'intention de bouger cet été afin de jouer la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille, mais en plus le président de l'OM n'aurait pas non plus l'intention de vendre Mason Greenwood, Roberto De Zerbi comptant sur lui pour la saison prochaine.

À voir si Cristiano Ronaldo laissera tomber cette poste ou si CR7 demandera aux dirigeants de son club de pousser une offre colossale qui serait impossible à refuser pour Pablo Longoria. Mais, à ce stade du mercato, on n'en est pas là du tout.