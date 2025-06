L'OM reçoit trois offres allemandes pour un international

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A deux ans de la fin de son contrat, l'avenir d'Amine Harit devrait s'inscrire loin de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria a pris connaissance du très vif intérêt de trois clubs allemands.

Amine Harit connait très bien la Bundesliga, puisque c'est sous le maillot de Schalke 04 que le joueur formé au FC Nantes s'est réellement fait connaître, au point d'attirer l'oeil des recruteurs de l'OM. En 2021, et après quatre saisons passées outre-Rhin, l'international marocain avait rejoint l'Olympique de Marseille d'abord sous forme de prêt, puis avec un transfert définitif en 2023. Après une saison 2024-2025 devenue catastrophique en raison d'une grave blessure au mollet qui l'a éloigné des terrains plusieurs mois, Amine Harit sait que Roberto De Zerbi ne compte pas vraiment sur lui et que le duo Longoria-Benatia lui cherche un nouveau club, alors que le joueur de 28 ans est encore lié avec l'OM jusqu'en 2027. Cela tombe bien, en Allemagne, trois clubs tournent autour de l'international marocain.

Amine Harit de retour en Allemagne ?

Transferfeed révèle que Stuttgart, Wolfsburg et Hambourg sont proches de faire une offre à l'Olympique de Marseille pour Amine Harit. Les trois équipes concernées pensent que le joueur de l'OM n'a rien perdu de son talent et qu'il peut retrouver des couleurs en revenant en Bundesliga. Le média spécialisé précise que pour vendre le natif de Pontoise, les dirigeants phocéens réclament environ 7 millions d'euros, soit plus que les 5 millions d'euros payés par Marseille pour finaliser son transfert définitif de Schalke 04 il a il y a deux ans. Dans ce dossier, les trois formations allemandes sont en concurrence avec Trabzonspor, qui s'est également renseigné sur les conditions d'un transfert d'Amine Harit. Mais là où le club turc propose un prêt avec option d'achat pour le milieu offensif marseillais, Hambourg, Stuttgart et Wolfsburg devraient faire une offre de transfert brut. Un gros avantage par rapport à Trabzonspor.