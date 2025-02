L'OM rate une vente colossale avec Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue star de l’OM l’été dernier, Mason Greenwood est le meilleur buteur du club phocéen avec 14 buts et 4 passes décisives et pourtant, Pablo Longoria aura beaucoup de mal à revendre sa star à prix d’or.

Il y a un peu plus de six mois, l’Olympique de Marseille a fait le pari de miser sur Mason Greenwood afin de renforcer son secteur offensif. Malgré des polémiques extra-sportives liées à sa vie conjugale, l’ailier de 23 ans a fait l’objet d’un gros transfert en provenance de Manchester United pour un peu plus de 25 millions d’euros. Un deal que l’OM ne regrette pas, Mason Greenwood ayant marqué 14 buts et n’ayant pas posé le moindre problème dans le vestiaire olympien à ce jour. Mais après un tel investissement, les dirigeants marseillais espèrent logiquement rentrer dans leurs frais d’ici deux à trois ans avec une très grosse vente du natif de Bradford.

Only 2 Marseille players have achieved this feat: Mason Greenwood 🤝 Didier Drogba 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇮 pic.twitter.com/UGi03zsKBm — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 9, 2025

Le marché des transferts est ultra-dominé par les clubs anglais depuis de longues années en raison des droits TV colossaux de la Premier League et les gros chèques viennent très souvent d’Angleterre. Or, il est quasiment acté de manière définitive que les écuries de Premier League ne viendront pas chercher Mason Greenwood selon Julien Laurens, spécialiste du foot anglais pour RMC. « En Angleterre, il n’existe plus. Dans l’émission que je fais sur la BBC sur le football européen, on ne parle pas de Mason Greenwood. On parle de Marseille, je parle de De Zerbi, je parle de Rabiot mais je ne parle pas de Greenwood » a d'abord lancé le journaliste de l'After Foot avant de conclure.

La Premier League ferme la porte à Greenwood

« Ce n’est pas un tabou mais quand on en parle, les gens se plaignent, écrivent à la BBC en disant qu’il ne faut pas parler de lui. En Angleterre, au moment où il a signé à Marseille l’été dernier, Greenwood n’aurait pu aller nulle part, ça c’était sûr et certain, ce n’était pas possible qu’il aille dans un club anglais » a commenté celui qui intervient également sur la BBC ou encore ESPN. Ce n’est donc pas avec une vente en Angleterre que l’Olympique de Marseille réalisera une plus-value avec Mason Greenwood à l’avenir. Ce qui ne dérangera pas Roberto De Zerbi à court terme, l’entraîneur italien ayant surtout la ferme intention de conserver son attaquant jamaïcain plusieurs années. Car même s’il demeure irrégulier, Greenwood est indiscutablement le facteur X de l’OM en attaque cette saison et un joueur qui comptera l’an prochain à Marseille en cas de qualification en Ligue des Champions. Et cela peut aussi attirer les projecteurs de clubs comme le Barça ou le Real Madrid, qui le suivaient lors de son retour au premier plan à Getafe.