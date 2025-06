L'OM prépare un coup de génie avec Naples

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Encore très important dans la nouvelle quête du titre de champion d’Italie du Napoli cette saison, André-Frank Zambo Anguissa envisage de relever un nouveau challenge. Et pourquoi pas en France, où il a laissé quelques bons souvenirs à Marseille ?

André-Frank Zambo Anguissa est en train de se façonner une très belle carrière. Lancé dans le grand bain chez les pros du côté de l’OM en 2016, le milieu de terrain a ensuite goûté à la Premier League (Fulham) puis à la Liga (Villarreal) avant de briller de mille feux en Serie A. Recruté par Naples dans le cadre d’un transfert de 16 ME en 2022, l'international camerounais a passé un véritable cap depuis son arrivée en Italie. Si bien que l’ancien Marseillais fait partie des légendes vivantes du côté de Naples. Tout simplement parce qu’il a été l’un des acteurs principaux des deux titres en trois ans du Napoli, en 2023 et cette saison, où les hommes d’Antonio Conte ont remporté la Serie A juste devant l’Inter Milan.

Mais alors, est-ce que Zambo Anguissa, qui sort de la meilleure de sa carrière avec 6 buts et 5 passes décisives, va-t-il rester dans le Sud de l’Italie alors que son contrat arrive bientôt à échéance ? Si Naples souhaite le prolonger, la clause de prolongation du joueur de 29 ans n’a pas encore été activée. Tout simplement parce que l’international camerounais fait traîner les discussions pour faire monter les enchères, alors qu’il est courtisé de tous les côtés, comme l’explique l’un de ses proches.

« Zambo veut rester au plus haut niveau »

Corriere Dello Sport - Le Napoli a refusé 2 offres du Besiktas pour Zambo Anguissa.



Le club saoudien Al-Qadsiah a fait part de son fort intérêt pour le milieu camerounais.



Le Napoli est ouvert à la vente mais pas à moins de 25M. pic.twitter.com/WoFHan8WMQ — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) June 14, 2025

« Frank est très sollicité : en Angleterre, en France, en Arabie Saoudite, en Turquie, et même ici en Italie. Mais ce qu’il cherche avant tout, c’est un projet compétitif, qui le maintienne sous les radars. C’est l’objectif. Les offres sont là, et le Napoli n’a pas dit son dernier mot : le club veut le garder. C’est une situation complexe, mais une décision pourrait être prise très bientôt, je vous le garantis. La Turquie ? Oui, il y a eu des appels et des contacts, mais rien de concret pour l’instant. D’autres clubs restent en embuscade. Zambo veut rester au plus haut niveau », a expliqué, sur le site Africafoot, ce proche de Zambo Anguissa, qui laisse entendre que le club français intéressé par le milieu camerounais serait l’OM, potentiellement en quête d’un milieu d’expérience et de qualité en vue de la saison prochaine.