L'OM pique la recette du grand OL, il est aux anges

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'un des clubs les plus attendus cet été sur le marché des transferts. Le retour en Ligue des champions des Phocéens devrait leur permettre d'être plus ambitieux que jamais.

Si tout n'a pas été forcément parfait, l'OM a néanmoins sécurisé le principal la saison passée en Ligue 1, à savoir une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi vont désormais devoir dessiner les contours du prochain mercato. Les trois hommes ont beaucoup d'ambition pour leur club. L'idée est d'apporter de vraies plus-values à l'effectif de l'Olympique de Marseille, en évitant le plus possible les erreurs de casting qui ont pu être faites dans le passé. D'ailleurs, depuis que Marseille a trouvé de la stabilité, on peut souligner que les joueurs qui ont débarqué ont su, pour la grande majorité, tirer leur épingle du jeu. Pour Cyril Astier, ce n'est pas anodin.

L'OM a totalement changé ?

Lors d'une apparition sur le plateau de Football Club de Marseille, l'agent de joueurs a en effet indiqué que la stabilité dans l'organigramme phocéen avait permis de gagner en efficacité : « La direction du club est assez réactive sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de recrutement. S’ils estiment que quelque chose ne va pas, ils n’hésitent pas à trouver une solution rapidement, souvent en six mois. Je les trouve très performants sur ce point.

En ce moment, il y a beaucoup moins d’erreurs de casting. Attention, ce n’est pas simple : le recrutement n’est pas une science exacte. Le coach est arrivé l’année dernière, Mehdi Benatia est là depuis environ un an et demi. Et cette équipe, en leur laissant du temps, fera de moins en moins d’erreurs. À Lyon, à une certaine époque, tous les bons recrutements étaient faits par des personnes en place depuis 3, 4, 6 ans ou plus. Quand on connaît bien son club et son environnement, on recrute beaucoup mieux ».

La saison prochaine, Roberto De Zerbi a plus que jamais envie de jouer à fond sur les trois tableaux. L'Italien a déjà des idées précises concernant les profils qu'il veut voir débarquer dans son effectif. L'été sera très chaud à Marseille.