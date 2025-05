L'OM part faire la fête en Espagne, De Zerbi zappe l'avion

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Désormais qualifiés pour la Ligue des champions, les joueurs marseillais ont décidé d'aller prendre du bon temps en Espagne pour fêter cela. Roberto De Zerbi ne sera pas du voyage.

Terminé le ritiro dans un somptueux palace de Roma sur le compte de l'Olympique de Marseille, c'est cette fois en Espagne que Leonardo Balerdi et ses coéquipiers ont décidé de fêter leur qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mis au repos jusqu'à mercredi, et même si l'OM affronte Rennes samedi au Vélodrome, les joueurs phocéens sont partis au soleil, et plus précisément à Madrid, avec une partie de staff, mais sans Roberto De Zerbi comme l'a dévoilé Sacha Tavolieri. Cette fois, pas de travail imposé par leur coach, car il s'agit de passer un peu de bon temps ensemble une dernière fois avant la fin du Championnat de Ligue 1. Tout le monde fera son retour mercredi après-midi à la Commanderie où le technicien italien a convoqué ses joueurs pour les ultimes entraînements de la saison.