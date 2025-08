L'OM nouveau riche, l'Europe est choquée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En dépensant 30 millions d’euros pour recruter Igor Paixao et en s’attaquant à un défenseur tel que Joel Ordonez, l’OM envoie un message fort et les moyens financiers de son actionnaire Frank McCourt surprennent en Europe.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato ambitieux et surprenant jusqu’ici. En parallèle d’avoir misé sur des joueurs libres (Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang et CJ Egan-Riley), le club phocéen a attiré des joueurs à forte valeur marchande. Facundo Medina, recruté pour plus de 20 millions d’euros sous forme de prêt avec obligation d’achat mais surtout Igor Paixao, avec un transfert record à 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, le plus cher de l’histoire de l’OM.

L’OM rate un échange monstrueux en Espagne https://t.co/HsTSsgCzxV — Foot01.com (@Foot01_com) August 2, 2025

Plus surprenant encore, le mercato très onéreux de Marseille n’est pas terminé puisque l’on parle d’un potentiel transfert à hauteur de 30 millions d’euros pour Joel Ordonez, le défenseur central du FC Bruges. Des moyens financiers importants qui ne manquent pas de surprendre en Europe et notamment en Espagne, où Estadio Deportivo n’a pas caché sa surprise face à cet OM en mode nouveau riche du foot européen. « La signature de Paixao fait partie du plan ambitieux de Marseille pour mettre fin à la domination du PSG. Avec d’autres renforts tels que Aubameyang, Egan-Riley, Medina et Angel Gomes, le club cherche à construire une équipe compétitive qui ramènera l’OM au premier plan du foot français et européen » détaille le média espagnol, avant de conclure.

Le mercato de l'OM impressionne l'Espagne

« Avec cet accord pour Paixao, Marseille bat son record de transfert et envoie un message clair : le club est prêt à tout pour retrouver les sommets » note Estadio Deportivo. Des investissements massifs et un recrutement ambitieux qui tapent donc à l’oeil des médias européens. Les supporters de l’OM savourent, et espèrent maintenant que Roberto De Zerbi parviendra à faire prendre la mayonnaise sur le terrain. Car il ne suffit évidemment pas de signer des gros chèques et d’aligner des noms clinquants sur le terrain pour gagner, Pablo Longoria et Medhi Benatia en ont bien conscience.