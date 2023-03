L'OM ne le fait pas jouer, il bouillonne

Dans : OM.

L'été prochain, l'OM sera l'une des équipes à suivre sur le marché des transferts. Du mouvement est notamment attendu au poste de gardien de but.

Il y a quelques mois, l'OM a pris une décision forte dans son effectif, à savoir se séparer de Steve Mandanda. Véritable légende sur la Canebière, le portier champion du monde est parti à Rennes, quand Pau Lopez s'est lui installé comme le gardien numéro 1 de l'OM. L'Espagnol souffle le chaud et le froid mais convainc globalement sa direction. Aucune raison donc que son statut soit remis en cause l'été prochain au mercato. Mais c'est bien au poste de numéro 2 que les choses vont changer. En effet, Ruben Blanco devrait être de retour du côté du Celta Vigo quand Simon Ngapandouetnbu n'en peut apparemment plus de sa positon de numéro 3. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son agent ces dernières heures.

Ngapandouetnbu vers un départ de l'OM

Lors de quelques mots échangés avec La Provence, Franck Belhassen a en effet indiqué : « Il se sent progresser à l’OM et a une super relation avec Jon Pascua (l’entraîneur des gardiens). On fera un point cet été, mais il ne souhaitera plus avoir le statut de troisième gardien ». Des discussions devraient donc avoir lieu dans les prochaines semaines entre le clan du jeune Ngapandouetnbu et l'OM. A noter que déjà, l'été dernier, le portier camerounais de 19 ans voulait quitter le club. Son nom a été évoqué pour un prêt à Valenciennes lors du dernier mercato hivernal, mais une blessure a fait capoter l'opération. Ngapandouetnbu a récemment été appelé par le Cameroun afin de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar au poste de portier numéro 3 et veut continuer sa progression en jouant régulièrement. En fin de contrat en juin 2024, Ngapandouetnbu pourrait donc soit rester au poste de numéro 2, soit être prêté, soit partir définitivement. Mais la situation changera pour lui dans les prochains mois.