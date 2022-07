L'OM ne lâche pas sa pépite madrilène en attaque

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Il y a un an, l'OM recrutait Pedro Ruiz. L'attaquant de la Castilla était laissé libre par le Real Madrid après avoir connu une grave blessure. Prêté aux Pays-Bas, il est de retour à l'OM pour pourquoi pas rentrer dans la rotation d'Igor Tudor.

Dans la masse de recrutements réalisés par l'OM à l'été 2021, il ne fut pas le plus médiatisé. Pedro Ruiz était il faut le dire un pari de Pablo Longoria. Le jeune attaquant espagnol de 22 ans faisait partie de la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid. Mais, il avait connu une grave blessure au genou fin 2020 avec le club merengue. Pas retenu par les Madrilènes, il a été récupéré gratuitement par l'OM avant d'être prêté aux Pays-Bas, à NEC Nimègue. Ruiz n'a pas eu de chance puisqu'il a connu une nouvelle grosse blessure, laquelle a stoppé sa saison en novembre dernier.

L'OM compte sur Pedro Ruiz cette saison

Opéré dans la foulée, Ruiz a suivi son processus de revalidation avec le soutien appuyé du club marseillais. L'OM l'a épaulé sur le plan physique mais aussi psychologique. Il faut dire que Pablo Longoria a encore des idées en tête pour une recrue à laquelle il croit toujours malgré ses pépins physiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pedro Ruiz Delgado (@pedritord9)

Pedro Ruiz pourrait devenir une option pour Igor Tudor cette saison. Son profil technique et physique est conforme aux attentes du technicien croate. Toutefois, il devra affronter une concurrence féroce avec Cédric Bakambu, Arkadiusz Milik ainsi que la recrue Luis Suarez. L'Espagnol est motivé pour s'inscrire dans la durée à l'OM, étant assidu à l'entraînement à la Commanderie comme il l'a montré sur les réseaux sociaux avec un message à la clé. « Bonnes sensations ce retour sur le pré. Ce furent des mois difficiles, pour pouvoir me sentir fort sur le terrain, on continue de travailler pour commencer la saison avec plein d'énergie », a t-il posté sur Instagram. A voir maintenant si ce retour se fera à Marseille ou ailleurs avec un nouveau prêt.