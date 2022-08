L’OM met le paquet au mercato, Eric Bailly dans le viseur !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après la signature d’Alexis Sanchez, l’OM cherche maintenant à se renforcer en défense centrale d’ici la fin du mercato.

Jamais rassasié, Pablo Longoria a encore des ambitions pour la fin du mercato estival à l’Olympique de Marseille. Le président olympien a déjà frappé fort avec Alexis Sanchez en plus des autres recrues (Clauss, Nuno Tavares, Luis Suarez, Mbemba, Veretout, Gigot) mais il ne compte pas s’arrêter là. Comme il l’a confirmé mercredi lors de la conférence de presse de présentation d’Alexis Sanchez, l’OM souhaite pouvoir compter sur deux joueurs par poste. Or pour l’instant, les trois postes de défenseurs centraux ne sont pas doublés puisque seuls cinq joueurs capables d’y évoluer garnissent à cette heure l’effectif d’Igor Tudor (Mbemba, Gigot, Balerdi, Touré et Caleta-Car). Autrement dit, Pablo Longoria veut recruter au moins un défenseur central d’ici la fin du mercato, voire deux en cas de départ -plus que probable- de Caleta-Car.

Pablo Longoria a snobé Dan-Axel Zagadou

A en croire les informations de L’Equipe, Eric Bailly est l’une des priorités de l’Olympique de Marseille à ce poste. En effet, le vice-champion de France en titre est en contact avec l’international ivoirien de Manchester United depuis près de deux semaines. Les discussions sont fluides entre l’entourage du défenseur mancunien et l’OM puisque les deux parties avaient déjà discuté en janvier dernier, à un moment où Marseille était intéressé par un prêt d’Eric Bailly. Cet été, c’est plutôt un transfert sec qui se négocie entre Manchester United, le défenseur de 28 ans et l’Olympique de Marseille. Pas emballé à l’idée de rejoindre la Ligue 1 cet hiver, Eric Bailly est davantage ouvert à un transfert du côté de l’OM cet été, la qualification en Ligue des Champions ayant changé la donne. Monaco est également intéressé par le joueur mais avec son élimination en barrages de C1, le club de la Principauté a un train de retard sur Marseille dans ce dossier. En défense, le profil de Dan-Axel Zagadou a par ailleurs été proposé à l’OM mais Pablo Longoria n’est pas convaincu par le défenseur du Borussia Dortmund et a bien l’intention de foncer sur Eric Bailly dans les jours à venir.