L'OM marche sur l'eau, Zlatan va tout détruire

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille réalise une solide saison et fait un superbe deuxième de Ligue 1. Une réussite due grandement à Roberto de Zerbi, l'entraîneur phocéen depuis l'été dernier. L'Italien est désormais dans le viseur d'un grand club de son pays.

Après avoir longtemps tâtonné, l'Olympique de Marseille a trouvé les hommes parfaits pour faire grandir le club. Pablo Longoria est un bon président pour mener la politique du club. Directeur sportif, Medhi Benatia use de son glorieux passé pour attirer des beaux noms au mercato. Enfin, l'entraîneur Roberto de Zerbi met en place sa tactique pour que l'OM gagne et séduise ses supporters. L'Italien a abattu un énorme travail pour relancer les Phocéens après les difficultés de ses trois prédécesseurs la saison dernière (Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset). Marseille est passé de la 8e place en mai à une incontestable 2e place en mars 2025.

De Zerbi futur entraîneur du Milan AC ?

L'Olympique de Marseille est surtout devenu une véritable machine sur le plan offensif avec 52 buts inscrits déjà en Ligue 1. Après Sassuolo, Donetsk et Brighton, le très coté De Zerbi confirme encore ses énormes qualités sur un banc. De quoi mettre en alerte son pays natal et notamment le Milan AC. Les Rossoneri vivent une saison médiocre malgré deux bons entraîneurs aux manettes, Paulo Fonseca puis Sergio Conceiçao. Un nouveau changement d'entraîneur risque d'arriver l'été prochain et le Milan AC pense à l'entraîneur phocéen selon le journaliste Guillaume Maillard-Pacini sur X.

Le nom de Roberto De Zerbi circule du côté de #Milan en vue de la saison prochaine. Absolument rien de concret pour l’instant, mais simplement une suggestion qui pourrait doucement faire son chemin. Son profil coche plusieurs cases. Tout dépendra aussi de l’identité du futur… — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 5, 2025

Correspondant en Italie pour plusieurs médias français, il a rassuré les supporters de l'OM. Tout d'abord, les dirigeants milanais n'ont entamé aucune démarche pour l'instant même si le profil de leur cible marseillaise « coche plusieurs cases ». Ensuite, Roberto de Zerbi reste focalisé sur son travail à l'Olympique de Marseille. Ce sera sans doute différent l'été prochain. Cependant, en se qualifiant pour la Ligue des champions, l'OM présentera un projet sportif plus emballant que Milan 9e de Serie A seulement.