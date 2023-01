L'OM loin du compte, la Premier League lui chipe Vitinha !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore à la recherche d'un élément offensif pour boucler son mercato. Si l'attaquant de Braga, Vitinha, était courtisé, le Portugais ne rejoindra pas la Canebière.

Les fans de l'OM espèrent qu'un nouvel attaquant viendra rejoindre les rangs d'Igor Tudor dans les prochaines heures. Les Phocéens sont au four et au moulin afin de dénicher la perle rare. Mais les négociations sont âpres avec certains clubs. C'est notamment le cas avec Braga, qui exige près de 30 millions d'euros pour laisser partir Vitinha. Une somme que les dirigeants de l'OM ne sont pas en mesure d'aligner, alors qu'un budget de maximum 20 millions d'euros est envisagé. Pour ne rien arranger, d'autres clubs sont aussi intéressés par le jeune Portugais de 22 ans.

Vitinha échappe à l'OM, pas à la Premier League

Selon les informations de Pete O'Rourke, Vitinha devrait rejoindre... Southampton. Le club anglais est en négociations avec Braga et a même fait une offre de 30 millions d'euros au club portugais. Sauf rebondissement, l'espoir lusitanien va poursuivre sa carrière dans le sud de l'Angleterre. Son profil, athlétique et bagarreur, aurait certainement plu aux fans phocéens, qui vont devoir se faire une raison et attendre que la direction de l'OM trouve une meilleure option pour l'équipe phocéenne. En plus de Vitinha, Marseille devra aussi faire avec l'échec de la piste Sekou Mara. Foot Mercato indique en effet que l'OM a récemment contacté Southampton pour tenter de récupérer en prêt l'ancien Bordelais. Mais le club anglais a rejeté l'approche du club. Décidément, les Saints jouent plus d'un tour aux Marseillais lors de ce mercato, eux qui sont derniers de Premier League et qui veulent tout tenter pour sauver leur peau dans l'élite du football anglais.