L’OM invite les héros de Marseille au Vélodrome

Pour son dernier match de préparation, l’Olympique de Marseille va défier Aston Villa ce samedi soir au Vélodrome. A cette occasion, le club phocéen a invité des centaines de pompiers. Une manière de leur rendre hommage pour leur intervention dans l’incendie des Pennes-Mirabeau début juillet.

L’Olympique de Marseille termine sur un gros morceau. Six jours avant son déplacement à Rennes en ouverture de la Ligue 1, le vice-champion de France va disputer son dernier match de préparation contre Aston Villa. Une belle opposition pour se tester avant de passer aux choses sérieuses. Les supporters marseillais seront donc au rendez-vous ce samedi pour le coup d’envoi prévu à 19 heures.

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 #OMAVFC 💥



Coup d’envoi à 19h pour nos Olympiens qui défient Aston Villa dans ce dernier rendez-vous du Summer Act 2025 à l’@orangevelodrome 🔥



🖥️ En direct sur https://t.co/mDHl0snrVJ pour les 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗣𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗕𝗹𝗲𝘂&𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 et sur notre chaîne… pic.twitter.com/kMazmKKvYz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2025

Dans un Vélodrome à nouveau garni, pas moins de 62 000 spectateurs sont attendus en tribunes. Une affluence énorme pour un simple rendez-vous amical. C’est dire la ferveur autour de l’Olympique de Marseille qui a pris la peine de réserver des places à des héros locaux. Comme indiqué par le média ici Provence, le club phocéen a invité des centaines de pompiers pour assister à cette rencontre. En comptant le précédant match face au FC Séville (1-1) samedi dernier, le pensionnaire du Vélodrome a convié plus de 1 000 soldats du feu à regarder les hommes de Roberto de De Zerbi gratuitement.

L'OM remercie les pompiers

Une manière de leur rendre hommage pour leur intervention dans l’incendie des Pennes-Mirabeau début juillet. L’Olympique de Marseille a souhaité les remercier pour leur courage au moment de protéger la population. Si les pompiers invités sont des supporters marseillais, ou plus généralement des amateurs de football, nul doute qu’ils passeront un bon moment. D’autant que l’Olympique de Marseille a prévu un événement supplémentaire. Avant le coup d’envoi, les six recrues CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah seront présentées au public.