L'OM gagne la bataille pour Noa Lang ‍!

Par Claude Dautel

Convoité par l'Olympique de Marseille, Noa Lang est également visé par Naples. Mais l'OM semble avoir désormais l'avantage concernant la signature de l'attaquant international néerlandais.

Annoncé sur le départ du PSV Eindhoven, Noa Lang paraissait en balance entre l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG en Ligue 1, et Naples, champion d'Italie en titre. Le club italien paraissait avoir les faveurs du PSV, dans la mesure où Aurelio de Laurentiis semble vouloir dépenser énormément d'argent pour installer durablement son équipe en tête de la Serie A, mais aussi tenter d'aller loin en Ligue des champions. Le recrutement de Kevin de Bruyne a confirmé que le Napoli ne rigolait pas, et forcément Noa Lang pourrait être tenté de rejoindre le sud de l'Italie. Cependant, l'OM parait avoir totalement repris la main concernant l'attaquant, qui a fêté mardi ses 26 ans, car la presse italienne révèle que celui qui a un bon de sortie à trois ans de la fin de son contrat n'est plus une priorité de Naples.

Noa Lang plus proche de l'OM que de Naples

Dans le Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise, journaliste qui suit l'actualité du Napoli, révèle que la priorité absolue d'Antonio Conte est Dan Ndoye, l'ailier international suisse de Bologne. L'entraîneur des champions d'Italie a demandé à ses dirigeants de faire le forcing pour aboutir à un accord avec le club de la capitale d'Émilie-Romagne afin de faire venir Ndoye le plus vite possible. Si ce dossier n'aboutissait pas, alors Noa Lang serait sur les tablettes de Naples, mais pas tout seul puisqu'Antonio Nusa, le jeune attaquant de 20 ans de Leipzig, est également convoité par les champions d'Italie. Autrement dit, alors que le mercato est ouvert depuis 48 heures, Noa Lang est plus proche de signer à l'Olympique de Marseille que de Naples, même si pour cela Pablo Longoria devra lâcher un gros chèque.

Maak er vandaag een mooi feestje van, Noa 🫶



🎨 Guy Verbeek pic.twitter.com/cBmOk36EEr — PSV (@PSV) June 17, 2025

Car la presse italienne confirme que du côté du PSV Eindhoven, on réclame entre 25 et 30 millions d'euros pour l'attaquant international néerlandais, deux ans seulement après l'avoir acheté 15 millions d'euros à Bruges. Noa Lang, dont le départ semble acquis, a d'ailleurs été au coeur d'une mini-polémique mardi entre les supporters du PSV et le club, suite à un message diffusé pour l'anniversaire de l'attaquant. Le portrait de Noa Lang illustrant cette communication n'étant pas jugé très ressemblant avec la réalité, mais plus proche de Memphis Depay.