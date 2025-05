L'OM fonce sur une star mondiale du Bayern Munich

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le prochain marché des transferts s'annonce bouillant à l'OM. Le club phocéen a déjà commencé à sonder pas mal de joueurs, notamment en fin de contrat.

Si l'OM participera bien à la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria et Medhi Benatia devront être particulièrement malins lors du prochain marché des transferts. Le duo va notamment s'intéresser aux joueurs en fin de contrat et qui ont encore du talent à revendre. L'Olympique de Marseille ne manque déjà pas d'idées puisqu'un joueur plait beaucoup du côté du Bayern Munich, à savoir Leroy Sané. Dans quelques semaines, l'international allemand sera en fin de contrat avec les Bavarois et la tentation est forte pour l'OM de passer à l'action si l'on en croit Loïc Tanzi.

Leroy Sané, l'OM veut tenter le coup

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet indiqué que les Phocéens avaient commencé à sonder le joueur allemand pour savoir s'il était motivé pour signer dans la cité phocéenne. A noter que Leroy Sané a un salaire très élevé et que l'OM aura sans doute du mal à s'aligner. Sauf si la masse salariale du club était allégée avec un ou deux gros départs. Pour le moment, l'ancien de Schalke veut se laisser du temps pour étudier toutes les offres qui lui seront faites. On le sait très séduit par la Liga.

Le Barça pourrait tenter sa chance pour Leroy Sané. L'OM affiche en tout cas ses ambitions avant le début du marché des transferts. Nul doute que l'arrivée d'un joueur comme Sané saurait donner un sacré coup de qualité à l'effectif de Roberto De Zerbi. A noter qu'outre le joueur du Bayern, l'Olympique de Marseille est aussi sur le coup pour faire venir Aymeric Laporte ou encore Olivier Boscagli. De quoi charmer les fans phocéens.