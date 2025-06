L'OM fait une offre au Bayern pour Sacha Boey ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille souhaite se renforcer sur le plan défensif, et c'est dans ce cadre que Pablo Longoria a contacté les dirigeants du Bayern Munich pour tenter de faire venir Sacha Boey.

Roberto De Zerbi ne le cache pas, pour que l'OM soit en mesure de bien figurer en Ligue des champions sans lâcher de leste en Ligue 1, il lui faut un effectif à la hauteur du calendrier très musclé qui attend Marseille. Les supporters phocéens, Pablo Longoria ne s'interdit rien au mercato, les signatures de Greenwood, Rabiot ou bien encore Hojbjerg l'ayant prouvé l'an dernier. Ce samedi, FootMercato annonce que du côté de l'Olympique de Marseille, on discute avec les dirigeants du Bayern Munich afin de savoir si Sacha Boey est susceptible de quitter la Bavière durant ce mercato estival.

Transféré du Galatasaray au Bayern Munich pour 30 millions d'euros en janvier 2024, le défenseur français formé au Stade Rennais a encore trois ans de contrat avec le champion d'Allemagne, et à ce stade de sa carrière, il ne se voit pas partir du Bayern. Cependant, son club est disposé à s'en séparer dès maintenant compte tenu de son apport, même si Sacha Boey n'a pas été aidé par une blessure au ménisque. Pas de quoi empêcher l'Olympique de Marseille d'entrer dans la danse et de tenter sa chance pour faire plaisir à Roberto De Zerbi.

Sacha Boey à l'OM, le pari fou de Longoria

Cependant, pour l'Olympique de Marseille, qui propose un prêt avec option d'achat, l'affaire n'est pas bouclée. Car du côté de Munich, le Bayern veut bien se séparer de l'arrière droit de 24 ans, mais uniquement sous forme d'un transfert pur et dur. Les positions entre l'OM et le Bayern Munich sont donc éloignés pour l'instant, mais on l'a souvent constaté dans le passé, Pablo Longoria est capable de renverser des montagnes lors des négociations. Pour cela, il faudra aussi l'accord de Sacha Boey, qui de son côté se voit plutôt continuer sa carrière sous le maillot du Bayern. Mais le marché des transferts est seulement dans ses premières semaines, et les choses peuvent donc évoluer. Mais, on le voit, l'OM est encore une fois très ambitieux.