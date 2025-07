L'OM fait craquer la Juve pour Weah

Même si la Juventus Turin souhaitait un transfert sec pour Timothy Weah, l’OM a réussi à convaincre le club Bianconeri de lui céder l’international américain sous forme de prêt avec option d’achat automatique.

Ciblé par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs jours pour renforcer le couloir droit, Timothy Weah est à présent à un pas du club phocéen. Les négociations avec la Juventus Turin ont effectivement pris une tournure très positive au cours des dernières heures, nous apprend le spécialiste Fabrizio Romano. Tandis que la Juventus souhaitait initialement un transfert sec de l’international américain, l’OM a finalement réussi à faire céder le club vendeur.

Le journaliste révèle que le club phocéen a obtenu le feu vert de la Juventus Turin pour finaliser le deal sous la forme d’un prêt avec une option d’achat automatique, ce qui va permettre à Marseille de décaler le paiement du transfert d’une année. Le deal est désormais tout proche de se conclure, d’autant que Timothy Weah et l’Olympique de Marseille ont déjà trouvé un accord total depuis plusieurs jours. Les pourparlers entre les deux clubs sont eux à un stade très avancé. Mais s’il y a un accord sur la formule du futur transfert, les discussions sur le prix de l’option d’achat obligatoire n’ont pas encore abouti à un accord.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille are now in advanced talks with Juventus for Tim Weah.



Agreement with the player in place as he wants OM, talks ongoing over loan with buy clause to become mandatory.



Transfer fee still being discussed; but OM want Weah, as revealed in June. pic.twitter.com/YETWiEjtAw