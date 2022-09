L'OM et Pablo Longoria salement attaqués

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM réalise un début de saison solide avec une deuxième place en L1, 20 points et aucune défaite. Néanmoins, les performances en C1 sont encore décevantes ce qui fait dire à certains spécialistes que le mercato de Pablo Longoria n'a été qu'un leurre.

Un début de saison presque rêvé pour l'OM, surtout après la préparation estivale chaotique des Marseillais. Ces derniers avaient vu partir Jorge Sampaoli, remplacé au pied levé par Igor Tudor. Le Croate s'est rapidement mis à dos son vestiaire avec en parallèle des matches amicaux ratés et un mercato tendu dans le sens des départs. On annonçait l'enfer aux Olympiens dès la reprise. Ce ne fut pas le cas en Ligue 1, bien au contraire. L'OM est deuxième du championnat avec 20 points, soit six succès et deux matches nuls en huit rencontres. Invaincus, les Marseillais réalisent la meilleure entame de leur histoire.

Pablo Longoria et son étiquette collante de businessman

Toutefois, ce beau bilan est entaché par les débuts ratés en Ligue des champions. Si fébriles les années précédentes, les Marseillais ne se sont pas améliorés avec deux défaites en deux sorties dans une poule abordable. De quoi relativiser les bonnes performances sur le sol national et se demander si l'équipe construite par Pablo Longoria est suffisamment forte. Philippe Sanfourche en doute et il ne s'en cache pas. Le journaliste de RTL n'apprécie pas le travail du président marseillais. Il l'accuse de sacrifier l'équilibre sportif du club pour le simple profit financier.

« Contrairement à Lorient, où il y a une vraie idée de jeu, le football n’est pas au centre des choses à Marseille. On fait tout sauf la promotion du football. C’est uniquement du business avec des joueurs qui arrivent et qui repartent sans cesse. Il y a encore eu Bakambu cette semaine qui s’en va quelques mois après son arrivée. On change d’entraîneur, on modifie tout l’effectif. On veut nous faire croire que c’est une transition sportive mais c’est juste une transition de business ou on fait une grande lessive et on vend des joueurs par dizaines. L’OM va en Ligue des Champions avec un nouveau projet, une idée de jeu différente, moi je n’y crois pas », a t-il développé. Il est rejoint dans son analyse par Walid Acherchour. Plus modéré, il s'est demandé sur RMC si le projet marseillais était viable. Des critiques qui ne déstabilisent pas le président de l'OM, plutôt tributaire des résultats sportifs. Ceux-ci sont pour le moment excellents et il a le mérite d'avoir pour le moment les supporters totalement derrière lui.